В Україні запровадили нові надбавки до пенсій: скільки будуть отримувати пенсіонери

В той час, як ще на початку року уряд повідомив про підвищення пенсі, Пенсійний фонд поки повідомив тільки, що зросатння пенсій відбулося на незначну суму, проте чиновники анонсували додаткові виплати для певних категорій пенсіонерів.

Так, за даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більш як 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

Так, наприклад, тепер одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і які вже отримували 500 гривень надбавки до пенсії, будуть виплачувати по 685 гривень щомісяця. Виплату оформили "заднім числом" - тобто, самотні пенсіонери отримають гроші, починаючи з 1 січня.

З 1 липня також підвищили розмір пенсій для окремих категорій пенсіонерів. Так, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону, не досягає 2100 грн, таким особам з 01.05.2020 надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується при подальших перерахунках пенсії.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять в пенсійної виплати, обчислюється від прожиткового мінімуму.

Соціальна пенсія також зросте до 1712 гривень. Її отримують ті українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання соціальної виплати.

Мінімальна пенсія:

з 1 січня 2020 - 1638 грн.

з 1 липня 2020 - 1712 грн.

з 1 грудня 2020 - 1769 грн.

Також повідомлялося і про те, що 1 березня 2021-го проведуть індексацію. А з 1 липня та 1 грудня зросте розмір прожиткового мінімуму і, відповідно, відбудеться автоматичний перерахунок мінімальних пенсій.

Нагадаємо, після чергового етапу пенсійної реформи українці зможуть отримувати дві або три пенсії замість однієї, а деякі пенсіонери можуть позбутися навіть однієї пенсії. Так, в українців за законом можуть забрати пенсію з низуи причин. Наприклад, досить кілька місяців не отримувати гроші, або виїхати за кордон

Раніше у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також дав роз'яснення, чому пенсії проіндексували не всім українцям.