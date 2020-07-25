Виплати пенсій в липні зросли на 400 мільйонів

У п'ятницю, 24 липня 2020 Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за липень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,6 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій липня на загальну суму 39,2 млрд грн", — повідомляється в ньому.

Зазначимо, це на 400 мільйонів більше, чим було напралено на пенсії в червні (38,8 млрд).

На фінансування пенсій направили ще 2,6 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Виплату пенсій буде проведено певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, за травень було профінансовано пенсій на суму 38,7 млрд грн. Ця сума менше, ніж у квітні (46,7 млрд грн), коли пенсіонери отримали разову допомогу по 1000 грн, на що було спрямовано 9,9 млрд грн.