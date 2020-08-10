Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми

Рояль для офіційного прийому за участю президента Володимира Зеленського Д ержавне управління справами взяло напрокат за 30 тис. гривень.

Про це свідчать дані системи державних закупівель, передають Українські Новини.

7 серпня ДУС підписало акт з фізичною особою-підприємцем Віктором Мацком про прокат за 30 тис. гривень рояля Steinway & Sons для організації 21 липня в Маріїнському палаці культурної програми під час державного візиту в Україну Президента Швейцарії Симонетта Соммаруга.

Як повідомляли Українськi Новини, 20-23 липня президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідала Україну з державним візитом - найвищим рівнем закордонного візиту.

21 липня Соммаруга провела зустріч із Зеленським , а 23 липня президенти України і Швейцарії разом відвідали Донбас.

У нинішньому році Швейцарія виділила 1,4 млн швейцарських франків на потреби комунального підприємства "Вода Донбасу", яке забезпечує водою 4 млн жителів Донецької області, в тому числі на оккупіровнних територіях.

Також Швейцарія прийме п'яту конференцію щодо українського реформу в 2022 році.