Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми

Рояль для офіційного прийому за участю президента Володимира Зеленського Державне управління справами взяло напрокат за 30 тис. гривень. Про це свідчать дані системи державних закупівель, передають Українські Новини. 7 серпня ДУС підписало акт з фізичною особою-підприємцем Віктором Мацком про прокат за 30 тис. гривень рояля Steinway & Sons для організації 21 липня в Маріїнському палаці культурної програми під час державного візиту в Україну Президента Швейцарії Симонетта Соммаруга. Як повідомляли Українськi Новини, 20-23 липня президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідала Україну з державним візитом - найвищим рівнем закордонного візиту. 21 липня Соммаруга провела зустріч із Зеленським , а 23 липня президенти України і Швейцарії разом відвідали Донбас. У нинішньому році Швейцарія виділила 1,4 млн швейцарських франків на потреби комунального підприємства "Вода Донбасу", яке забезпечує водою 4 млн жителів Донецької області, в тому числі на оккупіровнних територіях. Також Швейцарія прийме п'яту конференцію щодо українського реформу в 2022 році.