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10 серпня 2020, понеділок, 15:27 13
Президент 2020-08-10T16:15:45+03:00
Українські Новини
Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми

Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми

Виолетта Чайковская
Рояль, ДУС, Володимир Зеленський
Маріїнський палац. Фото: smartclever.com.ua
Маріїнський палац. Фото: smartclever.com.ua

Рояль для офіційного прийому за участю президента Володимира Зеленського Державне управління справами взяло напрокат за 30 тис. гривень.

Про це свідчать дані системи державних закупівель, передають Українські Новини.

7 серпня ДУС підписало акт з фізичною особою-підприємцем Віктором Мацком про прокат за 30 тис. гривень рояля Steinway & Sons для організації 21 липня в Маріїнському палаці культурної програми під час державного візиту в Україну Президента Швейцарії Симонетта Соммаруга.

Як повідомляли Українськi Новини, 20-23 липня президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідала Україну з державним візитом - найвищим рівнем закордонного візиту.

21 липня Соммаруга провела зустріч із Зеленським , а 23 липня президенти України і Швейцарії разом відвідали Донбас.

У нинішньому році Швейцарія виділила 1,4 млн швейцарських франків на потреби комунального підприємства "Вода Донбасу", яке забезпечує водою 4 млн жителів Донецької області, в тому числі на оккупіровнних територіях.

Також Швейцарія прийме п'яту конференцію щодо українського реформу в 2022 році.

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