Президент Швейцарії Соммаруга прибула в Україну

З триденним візитом в Україну прилетіла президент Швейцарії Симонетта Соммаруга. Про це повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Симонетта Соммаруга прибула в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

"Вперше в історії українсько-швейцарських відносин в Україну з триденним державним візитом прибула президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга. Як для України, так і для Швейцарії, це перший офіційний візит високого рівня після завершення безпрецедентних обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом", – йдеться в повідомленні.

Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга. Фото: Facebook/ Посольство Швейцарії в Україні

Головна мета візиту і двосторонніх переговорів – сприяння подальшому розвитку контактів між лідерами України і Швейцарії, і поглибленню політичного діалогу на всіх рівнях.

Крім того, під час візиту Соммаруга відвідає Донбас, де Швейцарія надає гуманітарну допомогу.

Також під час візиту буде присвячено увагу анексованому Росією Криму і його наслідків. Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Також вона розмістила у Facebook фото з прибуття Соммаруги в аеропорт Києва.

Раніше Українські Новини повідомляли, з 20 по 23 липня в Києві обмежать рух через візит президента Швейцарії Симонетти Соммаруги.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристалиной Георгієвою.