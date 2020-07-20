підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 липня 2020, понеділок, 20:30 8
Зовнішня політика 2020-07-20T22:00:02+03:00
Українські Новини
Президент Швейцарії Соммаруга прибула в Україну

Президент Швейцарії Соммаруга прибула в Україну

Ирина Николенко
офіційний візит, Симонетта Соммаруга, президент Швейцарії
Президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга. Фото: rbc.ua
Президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга. Фото: rbc.ua

З триденним візитом в Україну прилетіла президент Швейцарії Симонетта Соммаруга. Про це повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Симонетта Соммаруга прибула в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

"Вперше в історії українсько-швейцарських відносин в Україну з триденним державним візитом прибула президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга. Як для України, так і для Швейцарії, це перший офіційний візит високого рівня після завершення безпрецедентних обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом", – йдеться в повідомленні.

Президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга. Фото: Facebook/ Посольство Швейцарії в УкраїніПрезидент Швейцарії Симонетта Соммаруга. Фото: Facebook/ Посольство Швейцарії в Україні

Головна мета візиту і двосторонніх переговорів – сприяння подальшому розвитку контактів між лідерами України і Швейцарії, і поглибленню політичного діалогу на всіх рівнях.

Крім того, під час візиту Соммаруга відвідає Донбас, де Швейцарія надає гуманітарну допомогу.

Також під час візиту буде присвячено увагу анексованому Росією Криму і його наслідків. Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Також вона розмістила у Facebook фото з прибуття Соммаруги в аеропорт Києва.

Раніше Українські Новини повідомляли, з 20 по 23 липня в Києві обмежать рух через візит президента Швейцарії Симонетти Соммаруги.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристалиной Георгієвою.

Більше новин про: офіційний візит Симонетта Соммаруга президент Швейцарії

Президент Швейцарії Соммаруга прибула в Україну
Шевченко розповів, чи змінюватиме він правління НБУ
Новини
Глава НБУ Шевченко розповів про коливання курсу гривні на міжбанку 21:20
Постанова МВС щодо імпорту американських авто підвищить корупційні ризики, — експерти CASE Україна 21:15
У Росії на чиновниках випробували вакцину від коронавірусу, – Bloomberg 21:02
Дощі з грозами, а місцями 33-градусна спека. Прогноз погоди на 21 липня 21:00
У Чорному морі стартували морські військові навчання Sea Breeze-2020 20:57
більше новин
Глава НБУ Шевченко розповів про коливання курсу гривні на міжбанку 21:20
У Росії на чиновниках випробували вакцину від коронавірусу, – Bloomberg 21:02
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
Санаторії працюватимуть з дотриманням суворих санітарних правил і регламентів і будуть заповнені на 50%, - Кличко 13:37
"Динамо" звільнило головного тренера Михайличенка 16:28
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
більше новин
Бойовики застосували артилерію на Донбасі: загинув воїн ЗСУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok