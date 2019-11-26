Добре, що не рояль: соцмережі жартують над подарунком Зеленському від президента Естонії

Сьогодні, 26 листопада, Президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Президенту Володимиру Зеленському електричний велосипед з написом: "Президенту України Його Високоповажності Пану Володимиру Зеленському". Після такого подарунка соцмережі вибухнули гучними коментарями, обговореннями і фотожабами.

Нагадаємо, на велосипеді їздив персонаж Зеленського Василь Голобородько в серіалі "Слуга народу". А Зеленський пообіцяв їздити на роботу на велосипеді, якщо стане Президентом.

Також Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що через Президента України Володимира Зеленського, не може їздити на роботу на велосипеді або електромотоциклі.

"Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: я буду на велосипеді їздити, і я відмовився від цієї ідеї, тому що відразу паралель проведуть".

Раніше Ляшко приїхав до Зеленського на бюджетному велосипеді і кинув його на Банковій без нагляду.

Крім того, Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді.

На інавгурацію Зеленського приїжджала президент Естонії Кальюлайд.