підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 листопада 2019, вівторок, 19:53 4
Суспільство 2019-11-26T19:54:10+02:00
Українські Новини
Добре, що не рояль: соцмережі жартують над подарунком Зеленському від президента Естонії

Добре, що не рояль: соцмережі жартують над подарунком Зеленському від президента Естонії

соцмережі, Володимир Зеленський, Подарований велосипед
Іменний велосипед для Зеленського. Фото: Twitter: Lauri Bambus
Іменний велосипед для Зеленського. Фото: Twitter: Lauri Bambus

Сьогодні, 26 листопада, Президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Президенту Володимиру Зеленському електричний велосипед з написом: "Президенту України Його Високоповажності Пану Володимиру Зеленському". Після такого подарунка соцмережі вибухнули гучними коментарями, обговореннями і фотожабами.

Нагадаємо, на велосипеді їздив персонаж Зеленського Василь Голобородько в серіалі "Слуга народу". А Зеленський пообіцяв їздити на роботу на велосипеді, якщо стане Президентом.

Також Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що через Президента України Володимира Зеленського, не може їздити на роботу на велосипеді або електромотоциклі.

"Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: я буду на велосипеді їздити, і я відмовився від цієї ідеї, тому що відразу паралель проведуть".

Раніше Ляшко приїхав до Зеленського на бюджетному велосипеді і кинув його на Банковій без нагляду.

Крім того, Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді.

На інавгурацію Зеленського приїжджала президент Естонії Кальюлайд.

 

Більше новин про: соцмережі Володимир Зеленський Подарований велосипед

Архів
Новини
Іменний велосипед для Зеленського. Фото: Twitter: Lauri Bambus
Добре, що не рояль: соцмережі жартують над подарунком Зеленському від президента Естонії 19:53
У Раді зареєстрували законопроект про початок фінансування пенсій жителям підконтрольних територій 19:46 Інфографіка
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
СБУ спіймала на хабарі голову комітету по вопросам коррупции КМДА 19:14
Обличчям нової "електронної держави" України стане польська модель 18:45
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok