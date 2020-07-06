Україна готується провести у Вільнюсі міжнародну конференцію з реформ

Четверта міжнародна конференція з питання українських реформ, яка повинна була відбутися у Вільнюсі (Литва) за участю Президента Володимира Зеленського 7 липня, перенесено на невизначений термін через пандемії коронавірусу.

Про це Українським Новинам повідомили Міністерство закордонних справ та посольство України в Литві, передають Українські Новини.

"У зв'язку з поширенням у світі гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, українська сторона підтримала пропозицію про перенесення терміну проведення четвертої міжнародної Конференції з питань реформ в Україні", яка попередньо планувалася на 7 липня поточного року в р. Вільнюс (Литовська Республіка)", - йдеться у відповіді посольства на запит агентства.

Онлайн-конференція проходити завтра не буде.

Її проведуть у повноцінному форматі пізніше, проте точна дата поки не визначена.

"Зазначений захід було перенесено на пізніший термін, про який буде інформуватися додатково", - відповів МЗС.

Україна погоджує з Литвою та іншими партнерами нові зручні терміни проведення конференції у Вільнюсі.

"На сьогодні українська сторона спільно з литовською стороною як і іншими партнерами опрацьовує питання визначення нових можливих термінів проведення зазначеного заходу у Вільнюсі. Про остаточно прийняте рішення буде повідомлено додатково", - запевнило посольство.

В липні 2017 року конференція з питань реформ в Україні пройшла в Лондоні (Великобританія), а в червні 2018 - у Данії.

В липні 2019 року на конференції в Торонто (Канада) взяли участь 37 країн.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Швейцарія запропонувала провести міжнародну конференцію щодо реформ в Україні у 2021 році у себе в країні.