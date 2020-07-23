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23 липня 2020, четвер, 19:11 8
Політика 2020-07-23T21:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський поїхав показувати президенту Швейцарії "велике будівництво"

Зеленський поїхав показувати президенту Швейцарії "велике будівництво"

Ольга Фандорина
Зеленський, Велике будівництво, президент Швейцарії
Симонетта Сомаруга. Фото: офіс президента
Симонетта Сомаруга. Фото: офіс президента

Президенти Володимир Зеленський і Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга ознайомилися з об'єктом проєкту "Велике будівництво" в Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Соммаруга під час робочої поїздки на Донбас ознайомилися з ходом будівництва автомобільної дороги державного значення "Сєвєродонецьк - Станиця Луганська", яке здійснюється в рамках Національної програми "Велике будівництво", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, автодорога "Сєвєродонецьк - Станиця Луганська" складається з чотирьох дорожніх ділянок.

Транспортне сполучення в даний час відновлено на всіх ділянках.

Також планується провести ремонтні роботи на дорогах "Старобільськ - Мілове", "Старобільськ - Новий Айдар", "Сєвєродонецьк - КПВВ "Золоте".

"Ми не зупиняли ніяких інфраструктурних проєктів - будівництво шкіл, дитячих садків і доріг - на час карантину", - сказав Зеленський.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков продемонстрував графік будівництва автодоріг у Луганській області.

Зазначено, що в 2014-2016 роках в регіоні доріг не будували взагалі, а в 2017-2019 роках було споруджено лише кілька десятків кілометрів.

"Разом з тим тільки за перше півріччя 2020 року в області збудовано та реконструйовано 130 кілометрів доріг", - сказав Кубраков.

Президент Швейцарії була щиро здивована такими показниками.

"Україна навіть випереджає Швейцарію за темпами будівництва доріг", - зазначила Соммаруга.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що в рамках програми "Велике будівництво" також будують приймальні відділення в медичних установах і стадіони.

"Цей регіон не бачив такої якості доріг, які оснащені сучасними об'єктами інфраструктури, навіть зупинками з сонячними батареями", - сказав Тимошенко.

Згідно з повідомленням, в цьому році планується здійснити ремонт і інших важливих доріг державного та місцевого значення.

Президенти також ознайомилися з продукцією сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Овочі станичников".

Представники кооперативу відзначили, що завдяки новій дорозі вони можуть поставляти продукцію в населені пункти Луганської області.

Зазначено, що Зеленський і Соммаруга з задоволенням спробували ягоди і фрукти, які вирощують фермери.

Аграрії подякували президенту за реконструкцію дороги.

Як повідомляли Українські Новини, 25 червня "Укравтодор" розпочав будівництво доріг з відходів металургії (металургійних шлаків) у рамках проєкту "Велике будівництво".

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