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21 липня 2020, вівторок, 12:31 8
Зовнішня політика 2020-07-21T12:45:01+03:00
Українські Новини
У Маріїнському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Швейцарії

У Маріїнському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Швейцарії

Елизавета Кесельман
Президент України, Володимир Зеленський, швейцарія, Симонетта Соммаруга, президент Швейцарії

У вівторок, 21 липня, в Маріїнському палаці почалася зустріч президента Володимира Зеленського з Симонеттою Соммаругою, що прибула в Україну 20 липня, яка є президентом Швейцарської Конфедерації. Про це сказано в повідомленні прес-служби Офісу Президента.

Як зазначається, під час церемонії, військовий оркестр виконав державні гімни Швейцарської Конфедерації та України. Пролунав салют націй — двадцять один артилерійський залп. Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга обійшли стрій воїнів почесної варти.

 

Відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Швейцарської Конфедерації.

Зустріч Володимира Зеленського і Симонетта Самморуги. Фото: president.gov.uaЗустріч Володимира Зеленського і Симонетти Соммаруги. Фото: president.gov.ua

Під час офіційної церемонії зустрічей двох президентів грав військовий оркестр. Фото: president.gov.uaПід час офіційної церемонії зустрічей двох президентів грав військовий оркестр. Фото: president.gov.ua

Президенти обійшли стрій воїнів почесної варти. Фото: president.gov.uaПрезиденти обійшли стрій воїнів почесної варти. Фото: president.gov.ua

Після цього Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга розпочали зустріч у форматі один на один, після завершення якої заплановано українсько-швейцарські переговори під головуванням президентів двох країн.

Після закінчення переговорів буде підписано низку двосторонніх документів і відбудеться спілкування президентів України і Швейцарії з представниками ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, з 20 по 23 липня в Києві обмежать рух через візит Президента Швейцарії Симонетти Соммаруги.

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