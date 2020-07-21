У Маріїнському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Швейцарії

У вівторок, 21 липня, в Маріїнському палаці почалася зустріч президента Володимира Зеленського з Симонеттою Соммаругою, що прибула в Україну 20 липня, яка є президентом Швейцарської Конфедерації. Про це сказано в повідомленні прес-служби Офісу Президента. Як зазначається, під час церемонії, військовий оркестр виконав державні гімни Швейцарської Конфедерації та України. Пролунав салют націй — двадцять один артилерійський залп. Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга обійшли стрій воїнів почесної варти. Відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Швейцарської Конфедерації. Зустріч Володимира Зеленського і Симонетти Соммаруги. Фото: president.gov.ua Під час офіційної церемонії зустрічей двох президентів грав військовий оркестр. Фото: president.gov.ua Президенти обійшли стрій воїнів почесної варти. Фото: president.gov.ua Після цього Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга розпочали зустріч у форматі один на один, після завершення якої заплановано українсько-швейцарські переговори під головуванням президентів двох країн. Після закінчення переговорів буде підписано низку двосторонніх документів і відбудеться спілкування президентів України і Швейцарії з представниками ЗМІ. Як повідомляли Українські Новини, з 20 по 23 липня в Києві обмежать рух через візит Президента Швейцарії Симонетти Соммаруги.