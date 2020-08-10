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  • Лукашенко назвав вибори "святом", а протестувальників "вівцями"
10 серпня 2020, понеділок, 14:08 15
Світ 2020-08-10T15:45:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко назвав вибори "святом", а протестувальників "вівцями"

Лукашенко назвав вибори "святом", а протестувальників "вівцями"

Елизавета Кесельман
Білорусь, Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі
Лукашенко назвав вибори президента святом. Фото: Белта
Лукашенко назвав вибори президента святом. Фото: Белта

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президентські вибори в країні "святом", оскільки на них прийшла рекордна кількість людей за всю історію держави. Про це Лукашенко заявив на зустрічі з главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає держагентство БЕЛТА. 

Лукашенко також зазначив, що після оголошення остаточних результатів явка може виявитися ще більшою.

"Ви ж бачили, що ми хотіли людям подарувати свято, і вони дійсно відгукнулися. Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленьким діточками приходять. Розумієте, це свято", - сказав Лукашенко, додавши, що "комусь захотілося зіпсувати це свято ".

Крім того, переобраний президент назвав протестувальників "вівцями", заявивши, що ними нібито керували за допомогою телефонних дзвінків з-за кордону.

"Ми зафіксували дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - заявив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, в штабі Світлани Тихановської не визнають результати виборів.

Крім того, депутати Верховної Ради Білорусі мають намір ініціювати невизнання президентських виборів.

Тим часом близько 3 тис. осіб затримали в Білорусі під час акцій протесту.

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