Лукашенко назвав вибори "святом", а протестувальників "вівцями"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президентські вибори в країні "святом" , оскільки на них прийшла рекордна кількість людей за всю історію держави. Про це Лукашенко заявив на зустрічі з главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає держагентство БЕЛТА.

Лукашенко також зазначив, що після оголошення остаточних результатів явка може виявитися ще більшою.

"Ви ж бачили, що ми хотіли людям подарувати свято, і вони дійсно відгукнулися. Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленьким діточками приходять. Розумієте, це свято", - сказав Лукашенко, додавши, що "комусь захотілося зіпсувати це свято ".

Крім того, переобраний президент назвав протестувальників "вівцями", заявивши, що ними нібито керували за допомогою телефонних дзвінків з-за кордону.

"Ми зафіксували дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - заявив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, в штабі Світлани Тихановської не визнають результати виборів.

Крім того, депутати Верховної Ради Білорусі мають намір ініціювати невизнання президентських виборів.

Тим часом близько 3 тис. осіб затримали в Білорусі під час акцій протесту.