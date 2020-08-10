Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей

Близько 3 тис. осіб затримали в Білорусі під час акцій протесту . Про це повідомляє російське видання ТАСС з посиаланнням на слова прессекретаря білоруського МВС Ольги Чемоданової.

"Всього по країні за участь в несанкціонованих масових заходах було затримано близько 3 тис. осіб. З них близько тисячі в Мінську і більше ніж дві [тисячі] в інших регіонах республіки" , - сказала вона.

Акції протесту в ніч на 10 серпня проходили в 33 населених пунктах.



За словами Чемоданових, в ніч з 9 по 10 серпня в країні було зафіксовано осередкові збори громадян в районі виборчих дільниць і на центральних площах у 33 населених пунктах.

"Необхідно зазначити, що щодо порушників бойову зброя не застосовувалася. Загиблих немає", - зазначила прессекретар МВС республіки.



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