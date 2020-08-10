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  • Політика одна - це люди: Лукашенко зробив першу заяву після виборів
10 серпня 2020, понеділок, 11:31 26
Світ 2020-08-10T13:45:03+03:00
Українські Новини
Політика одна - це люди: Лукашенко зробив першу заяву після виборів

Політика одна - це люди: Лукашенко зробив першу заяву після виборів

Елизавета Кесельман
Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Олександр Лукашенко. Фото: gordonua.com

Після виборів президента Беларус-2020 Олександр Лукашенко вперше з'явився на публіці з моменту президентських виборів та зробив заяву.  Про це повідомляє БЕЛТА. 

Зазначається, що він відвідав аграрне підприємство "Білоруська національна біотехнологічна корпорація" (БНБК). 


"Політика одна повинна бути - люди", - передає видання слова Лукашенка. 

При цьому він пообіцяв ознайомитися з реалізацією інвестпроєкту високотехнологічного агровиробництва Білоруської національної біотехнологічної корпорації.

Як повідомляли Українські Новини, спостерігачі в Білорусі заявили, що вибори пройшли строго відповідно до законодавства. 

За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко отримав 80,23% голосів на виборах президента. 

Крім того, в Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції. 

Тим часом, українського журналіста побили під час акцій протесту в Мінську. 

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