Політика одна - це люди: Лукашенко зробив першу заяву після виборів

Після виборів президента Беларус-2020 Олександр Лукашенко вперше з'явився на публіці з моменту президентських виборів та зробив заяву. Про це повідомляє БЕЛТА. Зазначається, що він відвідав аграрне підприємство "Білоруська національна біотехнологічна корпорація" (БНБК). "Політика одна повинна бути - люди", - передає видання слова Лукашенка. При цьому він пообіцяв ознайомитися з реалізацією інвестпроєкту високотехнологічного агровиробництва Білоруської національної біотехнологічної корпорації. Як повідомляли Українські Новини, спостерігачі в Білорусі заявили, що вибори пройшли строго відповідно до законодавства. За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко отримав 80,23% голосів на виборах президента. Крім того, в Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції. Тим часом, українського журналіста побили під час акцій протесту в Мінську.