Політика одна - це люди: Лукашенко зробив першу заяву після виборів

Олександр Лукашенко вперше з'явився на публіці з моменту президентських виборів та зробив заяву Після виборів президента Беларус-2020 Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що він відвідав аграрне підприємство "Білоруська національна біотехнологічна корпорація" (БНБК).



"Політика одна повинна бути - люди", - передає видання слова Лукашенка.

При цьому він пообіцяв ознайомитися з реалізацією інвестпроєкту високотехнологічного агровиробництва Білоруської національної біотехнологічної корпорації.

Як повідомляли Українські Новини, спостерігачі в Білорусі заявили, що вибори пройшли строго відповідно до законодавства.

За даними ЦВК Білорусі, Лукашенко отримав 80,23% голосів на виборах президента.

Крім того, в Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Тим часом, українського журналіста побили під час акцій протесту в Мінську.