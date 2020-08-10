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10 серпня 2020, понеділок, 12:04 21
Верховна Рада і партії 2020-08-10T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Раді хочуть зареєструвати постанову про невизнання президентських виборів у Білорусі

У Раді хочуть зареєструвати постанову про невизнання президентських виборів у Білорусі

Валерия Драгомирова
Білорусь, Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Депутати Верховної Ради  мають намір ініціювати невизнання президентських виборів в Білорусі.

Про це депутат парламенту від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Відповідну заяву про невизнання президентських виборів в Білорусі ми реєструємо як постанову у Верховній Раді", — написав він.

З слів Гончаренка, депутати міжфракційного парламентського об'єднання "За демократичну Білорусь", в яке він входить, зазначають, що вибори Президента Білорусі супроводжувалися численними фальсифікаціями як під час передвиборчої кампанії, так і під час самих виборів.

Крім цього, депутати вважають, що недопуск опозиційних кандидатів до участі у виборах, арешти, переслідування і погрози потенційним кандидатам і учасникам протестів, застосування сили проти учасників протестів, недопущення міжнародних спостерігачів від ОБСЄ до спостереження за виборами та інші факти слід розцінювати як такі, які істотно вплинули на результат волевиявлення громадян.

Також депутати об'єднання закликають всі демократичні країни засудити насильство проти мирних протестувальників, дати принципову оцінку фактам правопорушень під час виборів Президента Білорусі і не визнавати легітимність їх результатів.

Як повідомляли Українськi Новини, за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, діючий Президент Олександр Лукашенко отримав 80,23% голосів на виборах глави держави. 

Тим часом Лукашенко зробив першу заяву після виборів

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