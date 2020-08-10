У штабі Тихановської не визнають результати виборів президента

У штабі кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, голову якого раніше затримали , не визнають результати виборів, оголошені ЦВК, оскільки, спираючись на свої дані, у всіх регіонах країни від 70% до 90% голосів були віддані на користь Тихановської. Про це повідомляють РИА Новости.

"У нас є та інформація, яка надходила вчора з тих дільничних комісій, де дійсно порахували голоси, нічого не фальсифікували. Світлана перемогла: від 70, а на деяких і до 90% набрала. Як ви думаєте, маючи цю інформацію, можемо ми нормально сприймати те, що ЦВК сьогодні говорить? Звичайно ж ні", - заявила довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова.

На аргумент, що у штабу є дані тільки по частині дільниць, Ковалькова заперечила, що "це вся картина, тому що ділянки розташовані по всій Білорусії".

"Не може бути підтримки Світлани на одній ділянці 90%, а на іншій 3, або 6, або 8%", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко отримав 80% голосів на виборах президента країни.

Тим часом нардеп від "Слуги народу" достроково привітав Олександра Лукашенка з перемогою у виборах президента Білорусі.