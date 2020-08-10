Били по руках і ногах. Українського журналіста побили під час акцій протесту в Мінську

Журналіста інформаційного агентства Associated Press, українця Мстислава Чернова побили білоруські силовики під час розгону протестних демонстрацій у Мінську в ніч на 10 серпня.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

Щонайменше 15 журналістів, за даними незалежної Білоруської асоціації журналістів, затримали правоохоронці у неділю, в день президентських виборів у Білорусі. Затримання відбулося в Мінську, Вітебську, Могильові та Гродно.

У коментарі для НСЖУ колеги Мстислава Чернова з АР кажуть - "остання інформація, що він у нормі". Але правоохоронці вночі били "по руках і ногах".

Британське видання "Independent" повідомляє, що "незадовго до півночі фотографа AP Мстислава Чернова було прийнято в лікарню з підозрою на струс мозку після побиття ОМОНом у фургоні міліції".

"Національний союз журналістів України висловлює солідарність з Мстиславом Чорновим і десятками білоруських журналістів, які незважаючи на ризики, виконують свій професійний обов'язок і інформують про перебіг ситуації в Білорусі. Закликаємо владу Білорусі не застосовувати силу до працівників ЗМІ і не переслідувати колег за журналістську діяльність", - написав Томіленко. За останньою інформацією з Мінська від агентства АР -"Гарні новини. Мстислав пеебуває не в лікарні і не має зламаних кісток або інших серйозних травм. Він не перебуває під вартою поліції".

Як повідомляли Українські Новини, у Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції. Тим часом ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня.