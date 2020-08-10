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  • У Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції
10 серпня 2020, понеділок, 09:12 15
Світ 2020-08-10T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції

У Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції

Елизавета Кесельман
Білорусь, Вибори у Білорусі, Протести у Білорусі
Протести в Білорусі. Фото: Telegram/NEXTA
Протести в Білорусі. Фото: Telegram/NEXTA

Кримінальні справи у Білорусі порушили проти тих, хто причетний до масових заворушень і насильства щодо міліції. Про це заявив генерал-майор і голова слідчого комітету Іван Носкевич, повідомляє Белта.

"Слідчим комітетом порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо співробітників органів внутрішніх справ. Вони мали місце на території міста Мінська і ряду інших регіонів країни сьогодні вночі. Всі протиправні дії супроводжувалися насильством щодо співробітників міліції, десятки з яких постраждали",— сказав Іван Носкевич.

Правопорушення і супроводжувалися знищенням майна, опором представникам влади. При оглядах правоохоронцями зафіксовано використання як знарядь злочинів сміттєвих контейнерів, лавок, палиць, каміння, уламків тротуарної плитки, скляних пляшок, а також легкозаймистих рідин.

"Наразі більш ніж 100 слідчих працюють на місцях подій", — поінформував глава СК.

"Багато хто з підозрюваних і затриманих вже знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Вилучені записи камер відеоспостереження. Встановлені і продовжують встановлюватися особи, причетні до безладів. Дій їх усіх буде дана відповідна правова оцінка", — зазначив Іван Носкевич.

"Вже зараз порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них за різними частинами ст. 293 КК. Відповідальність за дані дії відповідно до 8 і 15 років позбавлення волі", — підкреслив голова СК.

Він зауважив, що зацікавлені у масових заворушеннях використовують натовп як своєрідний інструмент досягнення своїх цілей, враховуючи психологію людей і направляючи їх стихійну поведінку в потрібне їм русло.

"Я прошу не піддаватися на провокації і заклики до порушення громадського порядку. Правоохоронними органами будуть вжиті всі можливі заходи для захисту конституційного ладу", — запевнив Іван Носкевич.

Як повідомляли Українські Новини, президенти Польщі і Литви закликали Лукашенка до демократії.

Також під час протестів у Мінську міліція стріляла гумовими кулями.

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