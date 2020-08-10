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  • Спостерігачі в Білорусі заявили, що вибори пройшли строго відповідно до законодавства
10 серпня 2020, понеділок, 10:55 8
Світ 2020-08-10T11:30:02+03:00
Українські Новини
Спостерігачі в Білорусі заявили, що вибори пройшли строго відповідно до законодавства

Спостерігачі в Білорусі заявили, що вибори пройшли строго відповідно до законодавства

Елизавета Кесельман
спостерігачі, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Президентські вибори в Білорусі. Фото: centralasia.media
Президентські вибори в Білорусі. Фото: centralasia.media

Попри те, що ще на днях, незалежних спостерігачів без причини затримувала міліція, спостерігачі від громадських об'єднань та політичних партій у Білорусі заявили, що вибори пройшли строго відповідно до законодавства. Про це повідомляє БЕЛТА.

"Представники наших громадських об'єднань і політичних партій протягом усіх днів голосування вели спостереження на кожній без винятку виборчій дільниці. Понад 30 тис. наших активістів, а це абсолютна більшість від всіх акредитованих спостерігачів на виборах, заявляють: вибори пройшли суворо відповідно до законодавства Республіки Білорусь. Наші спостерігачі відслідковували всі процеси - від відкриття дільниць, опечатування урн до підрахунку голосів", - зазначено в заяві партій і громадських об'єднань.

Відомство наголошує, що суттєвих порушень, які могли б вплинути на результати виборів, не зафіксовано. А кожен громадянин мав можливість вільно і безперешкодно віддати голос за свого кандидата.

"Разом з тим певні політичні сили, які висували своїх спостерігачів, цілеспрямовано і навмисне спотворювали інформацію про перебіг голосування, так і всієї виборчої кампанії в цілому. Навмисно йшли на провокації, погрожували громадянам і членам виборчих комісій. Образи, погрози і хамство були для них нормою. І наші представники щодня фіксували десятки порушень норм законодавства з їхнього боку. Очевидно, що всі ці дії - це ланки одного ланцюга, спрямованої на дестабілізацію обстановки в країні і дискредитацію виборів. Зробити цього їм не вдалося", - зазначено у тексті заяви.

Як повідомляли Українські Новини, голова штабу головної суперниці Олександра Лукашенка Світлани Тихановської Марія Мороз була затримана в Мінську.

Тим часом, ЦВК Білорусі оприлюднив попередні результати виборів: Лукашенко отримав 80,23% голосів.

Раніше в Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років на підтримку головної суперниці Лукашенка Тихановської.

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