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07 серпня 2020, пʼятниця, 17:39 18 Інфографіка
Суспільство 2020-08-07T20:45:03+03:00
Українські Новини
Харків потрапив до "червоної зони", але відмовився посилювати карантин

Харків потрапив до "червоної зони", але відмовився посилювати карантин

Надежда Комендантова
коронавірус в Україні, Пандемія в Україні, червона зона
Харків. Фото: 112
Харків. Фото: 112

У той час, як з понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях, мер Харкова Геннадій Кернес заявляє, що Харків не має наміру обмежувати рух транспорту через віднесення міста до "червоного рівню" епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції (COVID-19).

Про це йдеться в повідомленні на сайті міста, передають Українські Новини.

"Ніякі обмеження щодо транспорту в Харкові вводитися не будуть. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їх комфортного життя в місті", - сказав мер.

У повідомленні на сайті сказано, що рішення про віднесення Харкова до "червоного рівню" епідемічної небезпеки було прийнято в п'ятницю на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, проте на сьогодні Міністерство охорони здоров'я поки нічого не заявило про внесення міста до "червоної зони".

Водночас у "червоній зоні" також знаходяться райони в Рівненській і Чернівецькій областях.

"Червона зона" передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів і торгово-розважальних центрів.

Адаптивный карантин. Инфографика: Минздрав Адаптивний карантин. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, раніше Луцьк відмовився вводити карантинні обмеження і просив викреслити його з "червоної зони", проте пізніше у Волинській області все ж посилили карантинні обмеження.

Також мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами.

Водночас, "Укрзалізниця" зупинила продаж квитків в Луцьк і Тернопіль.

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