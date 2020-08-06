З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях

Чотири області можуть виключити із "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки з понеділка, 10 серпня, В той час, як в у Львові на карантин закрили ще два дитсадки.

Про це написав ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, він повідомив, що йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже п'ять днів поспіль перевищується принаймні один зі встановлених Урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання.

"За рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, адміністративно-територіальні одиниці (райони) у цих областях можуть отримати свій рівень епідемічної небезпеки, залежно від їх стану поширення COVID-19 - від зеленого (низький) до червоного (високий рівень епідемічної небезпеки). Комісія буде збиратися в цю п'ятницю, а її рішення почне діяти з понеділка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні другий день поспіль антирекорд із захворюваності на коронавірус.

Тим часом серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.