підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 серпня 2020, четвер, 10:10 34
Суспільство 2020-08-06T11:45:03+03:00
Українські Новини
З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях

З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях

Анна Рудык
Коронавірус, Посилення карантину, зони карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Чотири області можуть виключити із "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки з понеділка, 10 серпня, В той час, як ву Львові на карантин закрили ще два дитсадки.

Про це написав ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, він повідомив, що йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже п'ять днів поспіль перевищується принаймні один зі встановлених Урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання.

"За рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, адміністративно-територіальні одиниці (райони) у цих областях можуть отримати свій рівень епідемічної небезпеки, залежно від їх стану поширення COVID-19 - від зеленого (низький) до червоного (високий рівень епідемічної небезпеки). Комісія буде збиратися в цю п'ятницю, а її рішення почне діяти з понеділка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні другий день поспіль антирекорд із захворюваності на коронавірус.

Тим часом серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.

Більше новин про: Коронавірус Посилення карантину зони карантину

В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на четвер
Новини
У Франції біля Дюнкерка в контейнері з рисом виявили 1,3 тонни кокаїну 11:12
Курс російського рубля 6 серпня 11:08
У Києві нетвереза дівчина побила патрульну 11:02
Чоловікові, який погрожував підірвати банк в Києві, проведуть психіатричну експертизу 10:58
“Миколаївгаз Збут” продовжує безперебійне постачання газу споживачам після відміни спеціальних обов'язків 10:57 Прес-реліз
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
більше новин
Новий ринок газу: спрогнозувати тарифи складно, але можна змінити постачальника
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok