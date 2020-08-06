З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях

Чотири області можуть виключити із "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки з понеділка, 10 серпня, В той час, як ву Львові на карантин закрили ще два дитсадки. Про це написав ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Так, він повідомив, що йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже п'ять днів поспіль перевищується принаймні один зі встановлених Урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання. "За рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, адміністративно-територіальні одиниці (райони) у цих областях можуть отримати свій рівень епідемічної небезпеки, залежно від їх стану поширення COVID-19 - від зеленого (низький) до червоного (високий рівень епідемічної небезпеки). Комісія буде збиратися в цю п'ятницю, а її рішення почне діяти з понеділка", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, в Україні другий день поспіль антирекорд із захворюваності на коронавірус. Тим часом серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.