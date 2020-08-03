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03 серпня 2020, понеділок, 19:30 5
Суспільство 2020-08-03T20:02:46+03:00
Українські Новини
Луцьк не посилюватиме карантин і просить викреслити його із "червоної зони"

Луцьк не посилюватиме карантин і просить викреслити його із "червоної зони"

Кира Молчанова
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Луцька міська рада заявляє, що не запроваджуватиме жодних обмежень і просить Президента Володимира Зеленського і Верховну Раду скасувати віднесення міста до "червоного рівня" епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції (COVID-19), а Національну поліцію — не притягати до відповідальності підприємців, які продовжуватимуть працювати.

Про це сказано в повідомленні на сайті міськради, передають Українські Новини.

"Сьогодні депутати міської ради під час позачергової дистанційної 90-ої сесії міської ради розглянули питання "Про звернення до Президента України, Верховної Ради України про скасування безпідставно введеного "червоного" рівня епідемічної небезпеки в Луцьку. У цьому зверненні закликають скасувати (відповідне) рішення Державної комісії ТЕБ та НС від 31 липня і постанову Кабінету міністрів від 22 липня №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS -CoV-2". Депутати підтримали проект рішення", — сказано в ньому.

У зверненні сказано про те, що в сусідніх обласних центрах загальна кількість хворих за весь період пандемії і кількість нових випадків захворювання за останній тиждень вище, ніж в Луцьку, проте до "червоного рівня" епідпнебезпеки був віднесений саме Луцьк.

Депутати зазначають, що через це рішення повинні бути припинені планові госпіталізації в лікарнях, обмежені масові заходи, заборонена робота громадського транспорту, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, розважальних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, хостелів, туристичних баз, навчальних закладів і таке інше.

Вони переконані, що такі кроки паралізують економіку міста, яка тільки почала відновлюватися після попередніх обмежень і заборон, оскільки десятки тисяч жителів міста залишаться без роботи і засобів до існування, підприємства і підприємці зазнають збитків, а місцевий бюджет втратить значну частину надходжень.

"Луцька міська рада, піклуючись про добробут жителів міста, гарантуючи конституційні права на працю, свободу пересування, мирні зібрання та т.д; підтримуючи наявність існуючих і створення нових робочих місць; піклуючись про наповнення міського, обласного та державного бюджетів не запроваджуватиме жодних обмежень у зв'язку з безпідставним віднесенням міста Луцька рішенням Державної комісії ТЕБ та НС до "червоного рівня" епідемічної небезпеки і звертається до Національної поліції, щоб на виконання ст. 60 Конституції утриматися від притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, які будуть працювати з 3 серпня на території міста Луцька", — сказано в зверненні.

Як повідомляли Українськi Новини, з 3 серпня "червоний рівень" епідемічної небезпеки встановлений в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.

Тим часом, в Тернополі, який теж віднесли в "червону" зону з епіднебезпеки, пасажири поїзда, що їхав з Херсона, влаштували бунт , щоб він зупинився в місті, попри заборону Укрзалізниці.

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