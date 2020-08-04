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04 серпня 2020, вівторок, 14:32 7
Суспільство 2020-08-04T15:13:03+03:00
Українські Новини
У Волинській області посилили карантинні обмеження

У Волинській області посилили карантинні обмеження

Елена Новикова
Волинь, Луцьк, Карантинні обмеження
Заседание Волынской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. Фото: voladm.gov.ua
Заседание Волынской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. Фото: voladm.gov.ua

Незабаром після того, як Луцьк віднесли до "червоної" зони з епідбезпеки поширення COVID-19, у Волинській області прийняли рішення посилити протиепідемічні обмеження. Відповідне рішення було прийнято регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Хочу всіх попросити без політики і з розумінням поставитися до ситуації, що виникла", - сказав керівник ОДА Юрій Погуляйко, виступаючи на засіданні.

Відмічається, що раніше обласний центр за рівнем поширення COVID-19 потрапив в "червону" зону, Луцький і Любешівський райони - в "помаранчеву", місто Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький і Турійський райони - до "жовтої" зони.

"Оскільки в області на день проведення державної комісії відбулося перевищення двох з чотирьох цільових показників, враховувався внесок кожної окремої адміністративної одиниці. На території Луцька показник динаміки зростання випадків інфікування становив 68%, що відповідає" червоному рівню небезпеки. Він повинен не перевищувати 50% ", - сказала головний санлікар області Наталія Янко.

Члени комісії вирішили вжити відповідних протиепідемічні заходи відповідно до зонами епідемічної небезпеки, встановленими в постанові Кабміну.

Адаптивный карантин. Инфографика: МинздравАдаптивний карантин. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, раніше Луцьк відмовився вводити карантинні обмеження і просив викреслити його з "червоної зони" .

Також "Укрзалізниця" зупинила продаж квитків в Луцьк і Тернопіль.

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