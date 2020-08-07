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07 серпня 2020, пʼятниця, 15:53 10
Суспільство 2020-08-07T16:53:06+03:00
Українські Новини
Львівська кондитерка прославилася антисемітським постом – "змести з лиця землі ж*домасонів"

Львівська кондитерка прославилася антисемітським постом – "змести з лиця землі ж*домасонів"

Петро Стуженко
Антисемітизм, Едуард Долинський, Український єврейський комітет, KPMG Ukraine, Наталія Макуховська, Лілія Янкевич, Цукерня
Лілія Янкевич. Фото: Facebook
Лілія Янкевич. Фото: Facebook

Львів'янка, колишній адміністратор кафе-кондитерської "Цукерня" Лілія Янкевич виступила на підтримку антисемітських висловлювань у соціальних мережах співробітниці аудиторської компанії KPMG Ukraine Наталії Макуховської та закликала "змести з лиця землі ж*домасонів".

Про це львів'янка заявила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, звертаючись до директора Українського єврейського комітету Едуарду Долинському.

"Едуард Долинський, бачу правда Юлі і Наталі (Макухновських) дуже сильно Вас зачепила. Хочу сказати жидомасонам: Дорогі хабазники (хабаз - це "сміття"), вас всеодно з лиця землі зметуть, тому що така година прийшла. Ви людям розказуєте про Старий Завіт, а чого не кажете що в Новому (Завіті) з вами буде!?? І ще ми знаємо, що ви багато людей повбиваєте, і ми готові. Готові віддати життя за Царство Любові на землі", - написала Янкевич.

Сам Долинський також повідомив про заяву Янкевич: "Ще одна смілива й горда львів'янка Лілія Янкевич звернулася до євреїв:"Хочу сказати ж_домасонам, вас все одно з лиця землі зметуть". У боротьбі з ж_дами Ліля готова віддати життя: "Знаємо, що ви багато людей повбиваєте, і ми готові. Ми готові віддати життя за Царство Любові на землі". Адміністратор львівського кафе "Цукерня" Ліля закінчила Львівський політехнічний університет за спеціальністю "психологія".

Нагадаємо, раніше інша львів'янка Наталя Макуховська опублікувала в соцмережі антисемітське повідомлення. А після роз'яснювальної бесіди про неприпустимість проявів антисемітизму, яку провів роботодавець, видалила його. Однак замість опублікувала вірш Надії Карплюк-Залєсової "Забули батька" з наступними словами: "Немає ліку збайдужілим, ж_д не придумав такий лік... І плеще ж_деня в долоні, що множить світ таких калік...".

Зазначимр, що за даними соціологічного дослідження, що було проведене єврейської правозахисної організацією "Антидефамаційна ліга", Україна та Польща є лідерами серед європейських країн із зростання антисемітських настроїв.

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