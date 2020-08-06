Курс російського рубля 6 серпня

У четвер, 6 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків зріс на 1 копійку порівняно з курсом рубля в середу, 5 серпня, і становить 3,36 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в четвер порівняно з середою не змінився і становить 3,91 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в Києві станом на 6 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,36 3,91 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.

Також аналітики зробили прогноз курсу валют до 9 серпня, долар буде коливатися біля рівня 28 гривень. Ситуація на валютному ринку залежатиме від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Тим часом у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 серпня на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD.