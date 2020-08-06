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06 серпня 2020, четвер, 11:08 7
Економіка 2020-08-06T12:15:02+03:00
Українські Новини
Курс російського рубля 6 серпня

Курс російського рубля 6 серпня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, російський рубль, Курс рубля до гривні
Рублі Фото: pixabay
Рублі Фото: pixabay

У четвер, 6 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків зріс на 1 копійку порівняно з курсом рубля в середу, 5 серпня,  і становить 3,36 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в четвер порівняно з середою не змінився і становить 3,91 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в Києві станом на 6 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,36 3,91
Максимальний 3,72 5,00
Мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини,  Національний банк  підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.

Також аналітики зробили прогноз курсу валют до 9 серпня,  долар буде коливатися біля рівня 28 гривень. Ситуація на валютному ринку  залежатиме від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Тим часом у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 5 серпня на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD.

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