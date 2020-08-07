Українці почали важче переносити коронавірус: збільшилася кількість смертельних випадків та госпіталізацій

В Україні не лише рекордно зростає захворюваність на коронавірус, а й стає тяжчим перебіг хвороби – збільшується кількість госпіталізацій та смертей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу МОЗ.

Міністр закликав українців дотримуватися карантинних правила, щоб уникнути спалахів захворювання.

"У нас дуже багато стало дуже складних випадків. Почав змінюватися перебіг хвороби - дуже важко переноситься ця хвороба (COVID-19 - ред.). У нас збільшується кількість летальних випадків, збільшується госпіталізація. Давайте замислимося, до яких цифр нам треба дійти, щоб ми почали думати за дотримання правил..." - сказав Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус – за добу 180 нових випадків, лідирує Дарницький район (44 особи).

Крім того, з понеділка, 10 серпня, статус 4 "зелених" областей України можуть погіршити.

Тим часом Міністерство освіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл в новому навчальному році.

Сьогодні 149-й день карантину, який наразі встановлено до 31 серпня у "зональному" вигляді – критерії поділу регіонів на чотири зони.