У Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус

5 серпня кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві порівняно з попередньою добою збільшилася на 180 осіб до 8 992, померлих — на 3 особи до 142.

Про це написав мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу вірус виявили ще у 180 жителів. Три людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян. На сьогодні в столиці вже 8 992 підтверджених випадки захворювання COVID-19", — написав він.

Захворіли 102 жінки у віці від 18 до 82 років і 67 чоловіків від 21 до 81 років, а також 4 дівчинки від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 3 до 17 років.

Серед захворілих також 8 медиків.

У лікарні госпіталізовано 22 людини, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 49 осіб, всього коронавірус подолали 3 137 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі — 44, Солом'янському — 26, Деснянському — 22 випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус.

Тим часом серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.