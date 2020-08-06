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06 серпня 2020, четвер, 12:20 14
Суспільство 2020-08-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус

У Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус

Анна Рудык
Віталій Кличко, Київ, Коронавірус, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

5 серпня кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві  порівняно з попередньою добою збільшилася на 180 осіб до 8 992, померлих — на 3 особи до 142.

Про це написав мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу вірус виявили ще у 180 жителів. Три людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян. На сьогодні в столиці вже 8 992 підтверджених випадки захворювання COVID-19", — написав він.

Захворіли 102 жінки у віці від 18 до 82 років і 67 чоловіків від 21 до 81 років, а також 4 дівчинки від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 3 до 17 років.

Серед захворілих також 8 медиків.

У лікарні госпіталізовано 22 людини, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 49 осіб, всього коронавірус подолали 3 137 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі — 44, Солом'янському — 26, Деснянському — 22 випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус.

Тим часом серійне виробництво вакцини від коронавірусу  має розпочатися в 2021.

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