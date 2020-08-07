В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 453 випадки за добу

6 серпня порівняно з попередньою добою кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 453 до 78 261, кількість померлих від захворювання — на 33 людини до 1 852, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 10,2%, кількість нових летальних випадків — на 6,5%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 7 серпня в Україні зареєстровано 78 261 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 852 летальних, 43 055 осіб одужали. За добу зафіксовано 1 453 нових випадків, одужала 531 особа, померло 33 людини. Таким чином, 6 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 1 453 проти 531. Кількість нових випадків захворювання 6 серпня становила 1,9% від загальної кількості захворілих на 5 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування одужалих і померлих) на ранок 7 серпня становила 33 354 людини, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 572), у Києві (9 178) та Рівненської області (6 638). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2898 випадків; Волинська область — 4108 випадків; Дніпропетровська область — 1492 випадки; Донецька область — 941 випадок; Житомирська область — 2036 випадків; Закарпатська область — 5539 випадків; Запорізька область — 890 випадків; Івано-Франківська область — 5295 випадків; Кіровоградська область — 713 випадків; м. Київ — 8992 випадки; Київська область — 3980 випадків; Львівська область — 10 420 випадків; Луганська область — 135 випадків; Миколаївська область — 666 випадків; Одеська область — 3748 випадків; Полтавська область — 477 випадків; Рівненська область — 6538 випадків; Сумська область — 594 випадки; Тернопільська область — 3177 випадків; Харківська область — 4381 випадок; Херсонська область — 242 випадки; Хмельницька область — 1257 випадків; Чернівецька область — 6383 випадки; Черкаська область — 969 випадків; Чернігівська область — 937 випадків. Кількість хворих на коронавірус станом на 7 серпня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 10 серпня, чотири області можуть бути виключені з "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки. Також серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.