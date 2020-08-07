В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 453 випадки за добу

6 серпня порівняно з попередньою добою кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 453 до 78 261, кількість померлих від захворювання — на 33 людини до 1 852, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 10,2%, кількість нових летальних випадків — на 6,5%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 7 серпня в Україні зареєстровано 78 261 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 852 летальних, 43 055 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 453 нових випадків, одужала 531 особа, померло 33 людини.

Таким чином, 6 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 1 453 проти 531.

Кількість нових випадків захворювання 6 серпня становила 1,9% від загальної кількості захворілих на 5 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужалих і померлих) на ранок 7 серпня становила 33 354 людини, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 572), у Києві (9 178) та Рівненської області (6 638).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2898 випадків;

Волинська область — 4108 випадків;

Дніпропетровська область — 1492 випадки;

Донецька область — 941 випадок;

Житомирська область — 2036 випадків;

Закарпатська область — 5539 випадків;

Запорізька область — 890 випадків;

Івано-Франківська область — 5295 випадків;

Кіровоградська область — 713 випадків;

м. Київ — 8992 випадки;

Київська область — 3980 випадків;

Львівська область — 10 420 випадків;

Луганська область — 135 випадків;

Миколаївська область — 666 випадків;

Одеська область — 3748 випадків;

Полтавська область — 477 випадків;

Рівненська область — 6538 випадків;

Сумська область — 594 випадки;

Тернопільська область — 3177 випадків;

Харківська область — 4381 випадок;

Херсонська область — 242 випадки;

Хмельницька область — 1257 випадків;

Чернівецька область — 6383 випадки;

Черкаська область — 969 випадків;

Чернігівська область — 937 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 7 серпня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 10 серпня, чотири області можуть бути виключені з "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки.

Також серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.