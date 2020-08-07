підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 серпня 2020, пʼятниця, 09:29 31 Інфографіка
Суспільство 2020-08-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 453 випадки за добу

В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 453 випадки за добу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

6 серпня порівняно з попередньою добою кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 453 до 78 261, кількість померлих від захворювання — на 33 людини до 1 852, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 10,2%, кількість нових летальних випадків — на 6,5%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 7 серпня в Україні зареєстровано 78 261 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 852 летальних, 43 055 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 453 нових випадків, одужала 531 особа, померло 33 людини.

Таким чином, 6 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 1 453 проти 531.

Кількість нових випадків захворювання 6 серпня становила 1,9% від загальної кількості захворілих на 5 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужалих і померлих) на ранок 7 серпня становила 33 354 людини, що на 2,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 572), у Києві (9 178) та Рівненської області (6 638).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2898 випадків;
  • Волинська область — 4108 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1492 випадки;
  • Донецька область — 941 випадок;
  • Житомирська область — 2036 випадків;
  • Закарпатська область — 5539 випадків;
  • Запорізька область — 890 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5295 випадків;
  • Кіровоградська область — 713 випадків;
  • м. Київ — 8992 випадки;
  • Київська область — 3980 випадків;
  • Львівська область — 10 420 випадків;
  • Луганська область — 135 випадків;
  • Миколаївська область — 666 випадків;
  • Одеська область — 3748 випадків;
  • Полтавська область — 477 випадків;
  • Рівненська область — 6538 випадків;
  • Сумська область — 594 випадки;
  • Тернопільська область — 3177 випадків;
  • Харківська область — 4381 випадок;
  • Херсонська область — 242 випадки;
  • Хмельницька область — 1257 випадків;
  • Чернівецька область — 6383 випадки;
  • Черкаська область — 969 випадків;
  • Чернігівська область — 937 випадків.

Кількість хворих на коронавірус станом на 7 серпня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус станом на 7 серпня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 10 серпня, чотири області можуть бути виключені з "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки.

Також серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися в 2021.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Пандемія коронавірусу статистика коронавірусу Динаміка COVID-19

Сьогодні 149-й день карантину. Коли він закінчитьс...
У Вінниці помер від коронавірусу лікар обласної лі...
У Рівненській області на молокозаводі спалах корон...
У Києві стрімко зростає захворюваність на коронаві...
В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 453 випадки за добу
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів
Новини
Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях 11:03
Курс російського рубля 7 серпня 11:00
Українці почали важче переносити коронавірус: збільшилася кількість смертельних випадків та госпіталізацій 10:50
Порошенко має давно сидіти в тюрмі з конфіскацією "заробленого" на держпосадах, - Гриценко 10:39
Павло Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
Син Віктора Павліка помер 10:26
більше новин
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського 20:31
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Влада не готова до проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу, - КВУ 13:16
Зеленський схвалив скасування книги обліку доходів для ФОПів 12:46
Договір з банком. На що звертати увагу, щоб не отримати неочікуваний борг 06:15
Скоро українцям почнуть відключати газ: кому це загрожує і як уникнути 05:45
більше новин
Українці продовжують активно здавати валюту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok