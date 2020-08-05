В Україні чотири області можуть виключити з "зеленої зони" карантину

З понеділка, 10 серпня, в чотирьох областях, які наразі перебувають у "зеленій зоні", можуть посилити карантин. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Тимофій Милованов, директор Київської школи економіки, яка допомагає Міністерству охорони здоров'я з аналітикою по COVID-19.

Так, повідомляється, що з "зеленої зони" можуть прибрати Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області.

"Вже з понеділка чотири нові області можуть перестати бути зеленими ... Мова йде про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже 5 днів поспіль перевищується принаймні один з встановлених урядом показників — коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання", — написав Милованов.

Він зазначив, що за рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, адміністративно-територіальні одиниці (райони) ці області можуть отримати свій рівень епідемічної небезпеки, залежно від їх стану поширення COVID-19 — від зеленого (низький) до червоного (високий рівень епідемічної небезпеки).

"Комісія буде збиратися в цю п'ятницю, а її рішення почне діяти з понеділка", — додав він.

Зональний карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українькі Новини, в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1271 випадок за добу.

Раніше повідомлялося про те, що до ослаблення карантину не готові Київ та 10 областей.