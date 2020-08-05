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05 серпня 2020, середа, 23:59 8
Суспільство 2020-08-06T09:45:03+03:00
Українські Новини
В Україні чотири області можуть виключити з "зеленої зони" карантину

В Україні чотири області можуть виключити з "зеленої зони" карантину

Елена Новикова
Карантин, Зелена зона, Коронавірус, Карантин в Україні
Карантин в Україні. Фото: pexels
Карантин в Україні. Фото: pexels

З понеділка, 10 серпня, в чотирьох областях, які наразі перебувають у "зеленій зоні", можуть посилити карантин. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Тимофій Милованов, директор Київської школи економіки, яка допомагає Міністерству охорони здоров'я з аналітикою по COVID-19.

Так, повідомляється, що з "зеленої зони" можуть прибрати Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області.

"Вже з понеділка чотири нові області можуть перестати бути зеленими ... Мова йде про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже 5 днів поспіль перевищується принаймні один з встановлених урядом показників — коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання", — написав Милованов.

Він зазначив, що за рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, адміністративно-територіальні одиниці (райони) ці області можуть отримати свій рівень епідемічної небезпеки, залежно від їх стану поширення COVID-19 — від зеленого (низький) до червоного (високий рівень епідемічної небезпеки).

"Комісія буде збиратися в цю п'ятницю, а її рішення почне діяти з понеділка", — додав він.

Зональний карантин в Україні. Інфографіка: МозЗональний карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українькі Новини, в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1271 випадок за добу.

Раніше повідомлялося про те, що до ослаблення карантину не готові Київ та 10 областей.

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