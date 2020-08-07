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07 августа 2020, пятница, 08:28 28
Общество 2020-08-07T08:28:41+03:00
Українські Новини
Сегодня 149-й день карантина. Сколько осталось до его окончания

Сегодня 149-й день карантина. Сколько осталось до его окончания

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Продление карантина, карантин в Украине, Пандемия коронавируса, ослабление карантина
Карантин в Украине. Фото: pixabay
Карантин в Украине. Фото: pixabay

Сегодня начался 149-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 22 июля было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа.

До этой даты осталось 25 дней.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания.

Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

Зональный карантин в Украине. Инфографика: МинздравЗональный карантин в Украине. Инфографика: Минздрав

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, с понедельника, 10 августа, в четырех областях могут усилить карантин.

Ранее Минобразования опубликовало рекомендации по работе школ в условиях карантина.

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