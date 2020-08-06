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  • Потужний вибух в Бейруті утворив кратер шириною в 124 метри
06 серпня 2020, четвер, 12:49 9
Світ 2020-08-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Потужний вибух в Бейруті утворив кратер шириною в 124 метри

Потужний вибух в Бейруті утворив кратер шириною в 124 метри

Елизавета Кесельман
Ліван, вибух у Бейруті, трагедія в Лівані
Взрыв в Бейруте образовал кратер шириной в 124 метра. Фото: Роскосмос
Взрыв в Бейруте образовал кратер шириной в 124 метра. Фото: Роскосмос

Найпотужніший вибух в столиці Лівану Бейруті утворив кратер діаметром в 124 метра, а жертвами трагедії вже стали понад 135 осіб, сотні вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє CNN. 

Як передає джерело, CNN використовував картографічне програмне забезпечення для вимірювання супутникових знімків місця вибуху. Оцінка точна в межах 10 метрів.

Крім того, російська корпорація "Роскосмос" опублікувала у себе в Twitter знімок з космосу, на якому видно наслідки вибуху в порту Бейрута.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на тривалий військовий конфлікт з Ліваном, Ізраїль став однією з перших країн, які запропонували своїх лікарів і лікарні для поранених з Лівану. Крім того, мерію Тель-Авіва підсвітили прапором Лівану на знак солідарності. 

Також очевидці, які проживають в Бейруті розповіли, як минула ніч після потужного вибуху. 

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