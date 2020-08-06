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06 серпня 2020, четвер, 13:38 14
Суспільство 2020-08-06T15:30:03+03:00
Українські Новини
На суднах, які прибули з України в порт Бейрута, українців не було, — МЗС

На суднах, які прибули з України в порт Бейрута, українців не було, — МЗС

Кира Молчанова
МЗС України, вибух у Бейруті, судна
Вибух в Бейруті. Скриншот відео
Вибух в Бейруті. Скриншот відео

Українців на суднах в морському порту Бейрута (Ліван) під час вибуху, що знищив половину міста, не було.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Була інформація, що на двох вантажних суднах, які прибули з України в порт Бейрута, перебували громадяни України. Але наразі ця інформація не підтверджується. За нашою інформацією, екіпаж на борту цих кораблів складався виключно з іноземців" , - сказав він.

За його словами, українська громада в Лівані нараховує 5 тис. осіб.

Станом на 9 ранку четверга загиблих або поранених серед них немає.

"У посольство звернулися 3 українських сім'ї повідомленням про значне пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження, які вона зазнала" , - повідомив міністр.

Він підкреслив, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога.

"У тому числі є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання" , - сказав Кулеба.

4 серпня ввечері в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

При виконанні зварювальних робіт на складі від іскри вибухнули петарди, що спричинило вибух майже 3 тонн аміачної селітри, конфіскованої в 2014 році на судні Rhosus, що належав російському підприємцеві Ігорю Гречушкіну.

Загинули майже 150 осіб, а ще більше ніж 5 тис. були поранені.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський співчуває постраждалим і сім'ям загиблих під час вибуху в Бейруті.

Україна готова надати допомогу Лівану для подолання наслідків вибуху.

Найпотужніший вибух в столиці Лівану Бейруті утворив кратер діаметром в 124 метри, а жертвами трагедії вже стали понад 135 осіб, сотні вважаються зниклими без вести.

Збитки від вибуху в Бейруті можуть досягти 15 млрд доларів . Крім пошкоджених і зруйнованих будівель, йдеться про економіку і бізнес.

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