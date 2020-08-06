На суднах, які прибули з України в порт Бейрута, українців не було, — МЗС

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Була інформація, що на двох вантажних суднах, які прибули з України в порт Бейрута, перебували громадяни України. Але наразі ця інформація не підтверджується. За нашою інформацією, екіпаж на борту цих кораблів складався виключно з іноземців" , - сказав він.

За його словами, українська громада в Лівані нараховує 5 тис. осіб.

Станом на 9 ранку четверга загиблих або поранених серед них немає.

"У посольство звернулися 3 українських сім'ї повідомленням про значне пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження, які вона зазнала" , - повідомив міністр.

Він підкреслив, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога.

"У тому числі є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання" , - сказав Кулеба.

4 серпня ввечері в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

При виконанні зварювальних робіт на складі від іскри вибухнули петарди, що спричинило вибух майже 3 тонн аміачної селітри, конфіскованої в 2014 році на судні Rhosus, що належав російському підприємцеві Ігорю Гречушкіну.

Загинули майже 150 осіб, а ще більше ніж 5 тис. були поранені.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський співчуває постраждалим і сім'ям загиблих під час вибуху в Бейруті.

Україна готова надати допомогу Лівану для подолання наслідків вибуху.

Найпотужніший вибух в столиці Лівану Бейруті утворив кратер діаметром в 124 метри, а жертвами трагедії вже стали понад 135 осіб, сотні вважаються зниклими без вести.

Збитки від вибуху в Бейруті можуть досягти 15 млрд доларів . Крім пошкоджених і зруйнованих будівель, йдеться про економіку і бізнес.