У Миколаївському морпорту спростували інформацію про зберігання селітри

Тоді як попередньо причиною вибуху в Бейруті вважають аміачну селітру , Миколаївський морський торговельний порт спростовує інформацію про зберігання цієї речовини на своїй території, яка була завезена в 2018 році.

Про це сказано в повідомленні Миколаївського морпорту в Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, в Миколаївському морпорту на причалі №12, в період з 19 по 21 вересня 2018 року, з судна "Тузла" дійсно було вивантажено 6,4 тис. "Біг-бегів" (спеціальних м'яких контейнерів) селітри аміачної загальному вагою 3,217 тис. тонн.

На початку 2019 року вся селітра була вивезена з порту; наразі залишки аміачної селітри, яка була вивантажено з судна "Тузла", в порту відсутні.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зберігання в Миколаївському морпорту кількох тисяч тонн аміачної селітри.

Така інформація, з слів керівництва Миколаївського морського порту, з'явилася після вибуху в Бейруті.

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня ввечері в порту Бейрута пролунав потужний вибух .

Пізінше у Бейруті ввели надзвичайний стан і триденну жалобу.

Миколаївський морпорт є державним підприємством і займається перевантаженням зерна, калійних добрив, вугілля, бокситів, руди, лісу, будматеріалів, металу, вантажів у мішках, тарно-штучних вантажів.

Територія порту складає 94 га, акваторія — 225 га.