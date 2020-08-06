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  • У Миколаївському морпорту спростували інформацію про зберігання селітри
06 серпня 2020, четвер, 14:27 8
Економіка 2020-08-06T15:15:01+03:00
Українські Новини
У Миколаївському морпорту спростували інформацію про зберігання селітри

У Миколаївському морпорту спростували інформацію про зберігання селітри

Валерия Драгомирова
Миколаївський морський порт, Миколаївський морпорт, Морський порт, аміачна селітра
Морпорт в Миколаєві. Фото: Facebook/Адміністрація Миколаївського морського порту
Морпорт в Миколаєві. Фото: Facebook/Адміністрація Миколаївського морського порту

Тоді як попередньо причиною вибуху в Бейруті вважають аміачну селітру, Миколаївський морський торговельний порт спростовує інформацію про зберігання цієї речовини на своїй території, яка була завезена в 2018 році.

Про це сказано в повідомленні Миколаївського морпорту в Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, в Миколаївському морпорту на причалі №12, в період з 19 по 21 вересня 2018 року, з судна "Тузла" дійсно було вивантажено 6,4 тис. "Біг-бегів" (спеціальних м'яких контейнерів) селітри аміачної загальному вагою 3,217 тис. тонн.

На початку 2019 року вся селітра була вивезена з порту; наразі залишки аміачної селітри, яка була вивантажено з судна "Тузла", в порту відсутні.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зберігання в Миколаївському морпорту кількох тисяч тонн аміачної селітри.

Така інформація, з слів керівництва Миколаївського морського порту, з'явилася після вибуху в Бейруті.

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня ввечері в порту Бейрута пролунав потужний вибух .

Пізінше у Бейруті ввели надзвичайний стан і триденну жалобу.

Миколаївський морпорт є державним підприємством і займається перевантаженням зерна, калійних добрив, вугілля, бокситів, руди, лісу, будматеріалів, металу, вантажів у мішках, тарно-штучних вантажів.

Територія порту складає 94 га, акваторія — 225 га.

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