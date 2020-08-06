Суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт до 21 вересня

Шевченківський районний суд відправив Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві у 2018 році, під нічний домашній арешт до 21 вересня.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українськi Новини.

Згідно з рішенням суду, Стерненко повинен перебувати вдома з 21:00 до 06:00. Контроль за виконанням арешту доручається прокурору кримінального провадження.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 червня Сергія Стерненка викликали в Службу безпеки України для вручення підозри у вбивстві. Однак у відомство він не з'явився.

Служба безпеки України повідомила колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві. Він заявляє, що не було вбивства, а була необхідна оборона.

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому главі одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку у вигляді цілодобового домашнього арешту, а адвокати просили відхилити дане ратайство.

Також комісійна експертиза визнала факт умисного вбивства людини в Одесі праворадикалом і націоналістом Сергієм Стерненком.