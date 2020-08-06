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06 серпня 2020, четвер, 21:52 8
Судова влада 2020-08-06T23:00:02+03:00
Українські Новини
Суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт до 21 вересня

Суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт до 21 вересня

Ирина Николенко
СБУ, Шевченківський районний суд Києва, Умисне вбивство, Сергій Стерненко
Сергій Стерненко. Фото: 5 канал
Сергій Стерненко. Фото: 5 канал

Шевченківський районний суд відправив Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві у 2018 році, під нічний домашній арешт до 21 вересня.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українськi Новини.

Згідно з рішенням суду, Стерненко повинен перебувати вдома з 21:00 до 06:00. Контроль за виконанням арешту доручається прокурору кримінального провадження.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 червня Сергія Стерненка викликали в Службу безпеки України для вручення підозри у вбивстві. Однак у відомство він не з'явився.

Служба безпеки України повідомила колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві. Він заявляє, що не було вбивства, а була необхідна оборона.

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому главі одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку у вигляді цілодобового домашнього арешту, а адвокати просили відхилити дане ратайство.

Також комісійна експертиза визнала факт умисного вбивства людини в Одесі праворадикалом і націоналістом Сергієм Стерненком.

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Суд відправив Стерненка під нічний домашній арешт до 21 вересня
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