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11 червня 2020, четвер, 13:39 12
Силові структури 2020-06-11T15:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ повідомила Стерненку про підозру у навмисному вбивстві

СБУ повідомила Стерненку про підозру у навмисному вбивстві

Валерия Драгомирова
СБУ, підозра, Сергій Стерненко
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua

Служба безпеки України повідомила колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненко про підозру у навмисному вбивстві.

Про це він написав у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Мені повідомили про підозру у ч. 1 ст. 115 і ч. 2 ст. 263 - "умисне вбивство" і "незаконне" носіння холодної зброї", — написав він.

Стерненко вважає, що не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше і сам визнав, коли повідомив про підозри нападником.

Також він додав, що ніж, яким він смертельно поранив свого нападника, не є холодною зброєю, і це встановило кілька експертиз.

Як повідомляли Українські Новини, захист Стерненка допускає його затримання СБУ у четвер, 11 червня.

Раніше юрист Андрій Портнов повідомив, що суд зобов'язав СБУ відкрити матеріали справи адвокатам вбитого Стерненком одесита.

Крім того, у ЗМІ з'явилися подробиці викрадення людини активістом Стерненком. Справа стосувалася викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області, керівника громадської організації Сергія Щербича.

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