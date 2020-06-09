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09 червня 2020, вівторок, 11:39 9
Суспільство 2020-06-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
Стерненко, який убив людину в Одесі, проігнорував виклик в СБУ,- ЗМІ

Стерненко, який убив людину в Одесі, проігнорував виклик в СБУ,- ЗМІ

Павло Твердохліб
СБУ, Слідство, підозра, Повістка, Стерненко
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua

9 червня, на 10:00 одеського радикала Сергія Стерненка викликали до Служби безпеки України, як розповідав він сам, для вручення підозри у вбивстві. Однак до відомства він не з'явився, повідомляє портал strana.ua.

Раніше Стерненко заявив, що до СБУ він не прийде, так як у нього немає часу для підготовки, а повістку він отримав за два дні до дати виклику в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Як повідомляють репортери, вранці у вівторок біля будівлі СБУ тихо і не було також групи підтримки радикала. На відміну від минулого разу, коли під входом зібралася безліч його прихильників.

Біля СБУ 9 червня, зібралися лише близько десяти журналістів. У прес-службі відомства від коментарів відмовилися, пославшись на те, що рішення щодо подальших дій приймає слідчий.

Обстановка під управлінням СБУ залишалася спокійною. Там були тільки журналісти, які чекали, що прес-служба відомства прокоментує неявку Стерненка. Поліції на місці також було дуже мало. Під будівлею відомства чергували всього два правоохоронця.

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