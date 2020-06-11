Стерненко перевищив самооборону - біг за пораненим Кузнєцовим 100 метрів і зарізав, – СБУ

Служба безпеки України, яка 11 червня вручила підозру у вбивстві Сергію Стерненку, повідомила, що одеський праворадикал в 2018 році вбив чоловіка, наздогнавши його вже після сутички і вдаривши ножем у серце, що належали йому. Таким чином у СБУ спростували головні міфи про справу Стерненка.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на заяву СБУ.

В СБУ повідомили, що розслідування справи Стерненко давно перейшло з суто юридичній площині у політико-інформаційну. Уточнюється, що, згідно з матеріалами справи, можна говорити про те, що Кузнєцов та Ісайкул "мали на меті залякати і нанести тілесні ушкодження Стерненку". Тому дії нападників слідчими були кваліфіковані за ст. 296 ч. 4 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Захищаючись, громадський активіст лівою рукою прикривався від ударів, а правою - наносив удари ножем. Як наслідок, Ісайкул отримав різану рану передньої черевної стінки, а Кузнєцов - проникаюче колото-різане поранення живота. Зазначаємо, що такі дії Стерненка можуть відповідати поняттю необхідна оборона. Однак його подальші дії ставлять під сумнів таку версію. Оскільки Кузнєцов втік з місця пригоди, напад на Стерненка вважається закінченим - його життю і здоров'ю вже нічого не загрожувало. Однак Стерненко побіг за Кузнєцовим, наздогнав його та наніс кілька поранень, зокрема, удар ножем в серце, який й призвів до смерті", - повідомили в СБУ.

Також в СБУ нагадали, що тіло Кузнєцова було знайдено майже в 100 метрах від місця першої сутички. Тобто заяви про те, що Стерненко поранив Кузнєцова під час самооборони, а згодом ніяких поранень не завдавав, не відповідають дійсності.

"Проведена під час досудового розслідування експертиза довела версію про умисне вбивство. Також сумнівно виглядають слова Стерненка, що він завдав смертельні поранення ножем, який нібито відібрав у Кузнєцова та Ісайкула. Сергій особисто підтвердив належність йому ножа на власній онлайн-трансляції в мережі Facebook з місця події", - зазначили в СБУ.

Підкреслюється, що повідомлення про підозру у скоєнні злочину є вимогою закону, "який діє незалежно від інформаційних кампаній і політичних переконань тих, хто його порушив".

Зазначимо, Стерненку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне носіння зброї).

"Якщо порівняти фабулу справи від СБУ та тим, що написала в проекті підозри поліції в 2019 році (його тоді публікувала "Страна" - то є одна істотна відмінність. МВС вважало, що Ісайкул та Кузнєцов не нападали на Стерненко і не мали такого наміру. СБУ вважає, що напад був з їх боку. Цей поворот може згодом стати пом'якшувальною обставиною для Стерненка", - написав з цього приводу Telegram-канал "Политика Страны".

Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, до Стерненко прийшла поліція та привела його на вручення підозри в СБУ. Він прибув до будівлі спецслужби під пісню "Мусора должны сосать х@й", яку включила його група підтримки.

Раніше "Страна" розбиралася, чим відомий Стерненко, і публікувала його біографію.