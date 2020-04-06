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06 квітня 2020, понеділок, 16:31 8
Судова влада 2020-04-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Комісійна експертиза визнала, що Стерненко скоїв вбивство, – Портнов

Комісійна експертиза визнала, що Стерненко скоїв вбивство, – Портнов

Тетяна Зотова
Одеса, Андрій Портнов, Сергій Стерненко, Експертний висновок, Вбивство людини
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua
Сергій Стерненко. Фото: izvestia.kiev.ua

Юрист Андрій Портнов повідомив, що комісійна експертиза в черговий раз визнала факт умисного вбивства людини в Одесі праворадикалом та націоналістом Сергієм Стерненком.

Про це заявив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Щодо члена організованого злочинного співтовариства, тупого радикала, активіста та підсудному за трьома обвинуваченнями у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинах Стерненка, уродженця Одеської області, 1995 р. н., в четвертому кримінальному провадженні про вбивство в Одесі закінчена чергова комісійна експертиза.

Результат не змінився - умисне вбивство. Вимагаємо від правоохоронців сьогодні ж невідкладно вручити підозру й доставити вбивцю під охороною "Альфи"  до суду для взяття під варту", - написав Портнов.

Нагадаємо, 24 січня 2020 року колишній міністр юстиції України Олена Лукаш опублікувала копію експертного висновку щодо Стерненка, якого обвинувачують у вбивстві людини та нанесенні умисних тілесних ушкоджень в Одесі. З тексту експертного висновку випливає, що Стерненко в ході бійки наздогнав й свідомо добив ножем ударом у серце поранену раніше їм людину.

28 жовтня 2019 року Служба безпеки України повідомила, що розслідує справу Стерненка як вбивство та нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Розслідування проводиться за ч. 1 ст. 122 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

28 вересня 2019 року депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") опублікував текст повідомлення про підозру, що підготовленео Національною поліцією України, з якого випливає, що Стерненко вбив людину навмисно, без реальної загрози для свого життя та здоров'я.

Раніше повідомлялося, що Стерненко був причетний до торгівлі наркотиками, залякував артистів і активно співпрацював з СБУ у свою бутність керівником одеського "Правого сектора" і пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих молодих людей в Одесі. Одного Стерненко вбив, другому, який також отримав поранення, вдалося втекти. Свої коментарі про подію на тлі умираючої людини Стерненко зафіксував на відео та опублікував у соцмережі Facebook.

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