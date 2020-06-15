Суд відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб

Колишньому голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку Шевченківський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Це рішення суд ухвалив в понеділок, передають Українські Новини.

Прокуратура просила відправити Стерненка під цілодобовий домашній арешт, а адвокати просили відхилити це клопотання.

Таким чином, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури.

Суд визначив Стерненку домашній арешт на 60 доби, тобто до 15 серпня включно.

Місцем домашнього арешту суд визначив місце прописки, а саме військову частину в Одесі.

Під час засідання захист Стерненка, зокрема, заявляв, що Стерненко діяв в цілях самозахисту, а ніж, яким він смертельно поранив нападника, згідно з експертизою, не є холодною зброєю, тому вважає підозру абсолютно необгрунтованою.

Крім того, захист Стерненка заявив відвід прокурора Миколи Бозовуляка, оскільки він розголосив інформацію про те, що Стерненка охороняє підрозділ "Альфа" Служби безпеки України.

При цьому охорона Стерненка була надана в іншому кримінальному провадженні, де він проходить як постраждалий від дій напали на нього.

Суд відмовився задовольнити це клопотання.

На засіданні були заслухані експерти і свідки.

Зокрема, прокурор Андрій Радіонов, який був старшим групи прокурорів, розповів, що він відмовився узгодити повідомлення про підозру Стерненку, оскільки, на його думку, вона була необ'єктивною.

Крім цього, підозрюваного хотіли взяти на поруки низка депутатів Верховної Ради.

Зокрема, за Стерненка хотіли поручиться члени фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар, Марія Іонова, депутати від "Голосу" Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, Роман Костенко, депутат від "Слуги народу" Олександр Мариковський, колишній депутат Ради Андрій Тетерук ("Народний фронт"), колишній перший заступник міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, звільнений політв'язень Володимир Балух.

Але суд також відхилив це клопотання.

На своїй сторінці в Facebook Сергій Стерненко опублікував фото постанови.

За його словами, домашній арешт він має проходити за місцем прописки – а це військова частина в Одесі.

"Цілодобовий домашній арешт... Але за адресою прописки – у військовій частині, куди мене навіть не пустять. Хоча вони знають, що я живу в Києві! Цю постанову неможливо виконати. Потім прокурори будуть говорити що я не виконую умови домашнього арешту і просити вже тримання під вартою", – написав Стерненко.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України повідомила Стерненку про підозру в умисному вбивстві.

Служба безпеки України заявляє, що він не діяв у межах самооборони.

Увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.

Під час розгляду запобіжного заходу Стерненку, під стінами суду пройшли мітинги на підтримку націоналіста. Поліція затримала 5 активістів.