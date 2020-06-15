підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 червня 2020, понеділок, 22:00 7
Політика 2020-06-15T23:15:02+03:00
Українські Новини
Суд відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб

Суд відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб

Кира Молчанова
Суд, Домашній арешт, Сергій Стерненко, суд над Стерненком
Сергій Стерненко. Фото: 5 канал
Сергій Стерненко. Фото: 5 канал

Колишньому голові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку Шевченківський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Це рішення суд ухвалив в понеділок, передають Українські Новини.

Прокуратура просила відправити Стерненка під цілодобовий домашній арешт, а адвокати просили відхилити це клопотання.

Таким чином, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури.

Суд визначив Стерненку домашній арешт на 60 доби, тобто до 15 серпня включно.

Місцем домашнього арешту суд визначив місце прописки, а саме військову частину в Одесі.

Під час засідання захист Стерненка, зокрема, заявляв, що Стерненко діяв в цілях самозахисту, а ніж, яким він смертельно поранив нападника, згідно з експертизою, не є холодною зброєю, тому вважає підозру абсолютно необгрунтованою.

Крім того, захист Стерненка заявив відвід прокурора Миколи Бозовуляка, оскільки він розголосив інформацію про те, що Стерненка охороняє підрозділ "Альфа" Служби безпеки України.

При цьому охорона Стерненка була надана в іншому кримінальному провадженні, де він проходить як постраждалий від дій напали на нього.

Суд відмовився задовольнити це клопотання.

На засіданні були заслухані експерти і свідки.

Зокрема, прокурор Андрій Радіонов, який був старшим групи прокурорів, розповів, що він відмовився узгодити повідомлення про підозру Стерненку, оскільки, на його думку, вона була необ'єктивною.

Крім цього, підозрюваного хотіли взяти на поруки низка депутатів Верховної Ради.

Зокрема, за Стерненка хотіли поручиться члени фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар, Марія Іонова, депутати від "Голосу" Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, Роман Костенко, депутат від "Слуги народу" Олександр Мариковський, колишній депутат Ради Андрій Тетерук ("Народний фронт"), колишній перший заступник міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, звільнений політв'язень Володимир Балух.

Але суд також відхилив це клопотання.

На своїй сторінці в Facebook Сергій Стерненко опублікував фото постанови.

За його словами, домашній арешт він має проходити за місцем прописки – а це військова частина в Одесі.

"Цілодобовий домашній арешт... Але за адресою прописки – у військовій частині, куди мене навіть не пустять. Хоча вони знають, що я живу в Києві! Цю постанову неможливо виконати. Потім прокурори будуть говорити що я не виконую умови домашнього арешту і просити вже тримання під вартою", – написав Стерненко.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України повідомила Стерненку про підозру в умисному вбивстві.

Служба безпеки України заявляє, що він не діяв у межах самооборони.

Увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.

Під час розгляду запобіжного заходу Стерненку, під стінами суду пройшли мітинги на підтримку націоналіста. Поліція затримала 5 активістів.

Більше новин про: Суд Домашній арешт Сергій Стерненко суд над Стерненком

Програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менш ніж 40% зарплати
Укрзалізниця почала продавати квитки на ще чотири поїзди далекого прямування
Новини
Суд заарештував довірену особу Злочевського і призначив рекордну заставу 22:52
Зеленський звільнив послів у Лівії, Чаді, Тунісі та Індонезії 22:21
Суд відправив Стерненка під домашній арешт на 60 діб 22:00
У Таїланді двох власників ресторану засудили до 7 століть тюрми 21:34
Що буде з кінотеатром "Київ". Суд підтвердив законність передачі в оренду 21:13
Зеленський і Трюдо хочуть спростити візовий режим між Україною і Канадою 21:02
Греція відкрила в'їзд для українців, але доведеться здати тест на COVID-19 і пройти карантин 21:00
Різке похолодання до +10, дощі з грозами та шквали. Прогноз погоди на 16 червня 21:00
У російському аеропорту зіткнулися два пасажирських літаки 20:27
"Слуга народу" Потураєв вимагає посилення контролю над інтернет-ЗМІ 20:25
В одному з міст Китаю ввели військовий стан через масштабний спалах COVID-19 19:56
Програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менш ніж 40% зарплати 19:44
У "Приватбанку" запрацював єдиний додаток для фізосіб і підприємців 19:04
Укрзалізниця почала продавати квитки на ще чотири поїзди далекого прямування 18:38 Інфографіка
Ізраїльська авіакомпанія скасувала авіарейси з Києва 18:25
Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих продуктів всього 3 копійки, - ЗМІ 18:20
"Куди ми приходимо – там цивілізація": "Нібулон" незважаючи на коронакризу запустив новий термінал на Дніпропетровщині 18:07 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
МЗС застерігає від поїздок за кордон без необхідності 17:53
Депутату Київської облради дали 5 років в'язниці за хабар $5 тис. 17:50
Дерево впало на машину у Києві. Фото: Facebook
Наслідки негоди у Києві: затоплений Поділ і завалені деревами машини 17:40
Долар на міжбанку росте після вихідних 17:28
Відсьогодні країни ЄС поступово почали відкривати внутрішні кордони для туристів 17:28
У Чорногорії після оголошення про закінчення епідемії COVID-19 повідомили про новий випадок коронавірусу 16:58
Аграрії просять Президента не допустити мита на дизпаливо – можуть подорожчати продукти 16:48
Туроператори відкрили продаж турів з липня. Куди і за скільки можна полетіти 16:41
Київ переніс найбільшу за 140 років спеку 16:35
В ЄС запустили сайт для відстеження відновлення туризму та відкриття кордонів 16:29
У дитбудинку Happy Home розповіли про реакцію і самопочуття після візиту першої леді, хворої на COVID-19 16:26
Іноземці з 50 країн мають піти на самоізоляцію по приїзду в Україну 16:21
У Чехії фіксують нові спалахи COVID-19 — понад 10 тисяч інфікованих 16:01
Поліція затримала 5 осіб біля Шевченківського суду, де розглядається справа Стерненка 16:00
На могилі космонавта Леоніда Каденюка досі не поставили пам'ятник. У рідних не вистачає грошей 15:48
На Київ насувається гроза і шквальний вітер 15:43
Україна та Пакистан планують розширити співпрацю в авіаційних та аерокосмічних проектах 15:41
Мінекономіки просить 18 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на проведення огляду ОПК 15:41 Документ
Підпал авто скандального адвоката Максима Болдіна міг бути спланованою провокацією перед виборами, — ЗМІ 15:36
У небі над Канадою зіткнулися два пасажирських літаки 15:30
Україні необхідна програма розвитку системи охорони здоров'я та фармацевтики – Никифорчин 15:20
SkyUp розробляє льотну програму після відновлення авіаперевезень 15:04
За рік у Дніпрі безкоштовне житло отримали 15 українців 14:56
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла 17:06 Інфографіка
Віктор Медведчук. Фото: ВП-ЗЖ
Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського 12:59 Відео
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих продуктів всього 3 копійки, - ЗМІ 18:20
Підпал авто скандального адвоката Максима Болдіна міг бути спланованою провокацією перед виборами, — ЗМІ 15:36
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Крафтові пивоварні можуть закрити до 25% пабів через карантин 06:30
Фігурант справи про $6 млн хабара хворий на коронавірус. Адвокати просять домашній арешт 21:37
Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші 07:58
Українці зможуть успадкувати пенсію: які зміни готують чиновники 07:01
Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Куди полетять літаки з понеділка 15:51
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Україні необхідна програма розвитку системи охорони здоров'я та фармацевтики – Никифорчин 15:20
Аграрії просять Президента не допустити мита на дизпаливо – можуть подорожчати продукти 16:48
Ціна на електроенергію в Україні вища, ніж в Європі 10:10
"Куди ми приходимо – там цивілізація": "Нібулон" незважаючи на коронакризу запустив новий термінал на Дніпропетровщині 18:07 Прес-реліз
У Києві за добу – 66 нових випадків зараження COVID-19. Помер один пацієнт 11:47
"Вгамуйся, соросятино". Гончарук виступив з обвинуваченнями на адресу Шмигаля, - ЗМІ 14:15
Після вихідних гривня впала на 13 копійок. Курс НБУ 05:30
Україна сьогодні відкрила міжнародні перельоти: куди можна полетіти 08:05
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Пробне ЗНО не скасували, а перевели в онлайн-режим, — Степанов 11:18
Пенсій в Україні стане дві: в чому переваги пенсійної реформи 05:30
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
Сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження, МОН просить не панікувати 13:29
Після рекордного стрибка кількість нових випадків COVID-19 в Україні впало до 648. За добу померли 9 людей 10:56
Перевізники готові збільшити кількість транспорту, - Степанов 10:01
У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані на 15 червня 08:59 Інфографіка
Українців оштрафували на 4,5 млн гривень за порушення карантину 08:50
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено 08:21
США як і раніше в лідерах по захворюваності COVID-19. У Бразилії зростає летальність – майже тисяча померлих за добу 08:36
Негода залишила без електрики 348 населених пунктів у 9 областях України 09:16
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Сьогодні в Україні відбудеться пробне ЗНО з української мови в онлайн-режимі 09:33
В Одеській області зливи затопили 4 села 14:13
Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною 09:06
Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії 13:40
На Заході України оголосили штормове попередження. Очікуються зливи та шквальний вітер 08:30
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено 08:21
У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані на 15 червня 08:59 Інфографіка
Сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження, МОН просить не панікувати 13:29
Суд розгляне запобіжний захід Порошенку 18 червня 14:52
Туроператори відкрили продаж турів з липня. Куди і за скільки можна полетіти 16:41
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші 07:58
Україна сьогодні відкрила міжнародні перельоти: куди можна полетіти 08:05
Фігурант справи про $5 млн хабара Ситнику і Холодницькому здав тест на коронавірус 10:59
За день МОЗ зменшило кількість ПЛР-тестів на коронавірус на 22% 11:17
В аеропортах відновлена робота всіх 15 пунктів пропуску, — Держмитслужба 11:19
НБУ скоротив покупку на міжбанку валюти в 10 разів до $40 млн 11:29
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" в Запорізькій області можуть отримати залишок коштів 12:06 Прес-реліз
Пункт пропуску
У пункті пропуску "Шегині" люди по кілька годин чекають, щоб потрапити до Польщі. Яка ситуація на кордоні 11:30
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають четвертий тиждень поспіль 11:31
До ослаблення карантину не готовий Київ і ще 10 областей 11:38
Міністр фінансів Марченко прогнозує перегляд програми з МВФ до вересня 11:49
Єгипет відкриє авіасполучення з 1 липня 11:52
Віктор Медведчук. Фото: ВП-ЗЖ
Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського 12:59 Відео
Суд скасував заборону ексзаступнику міністра культури Лісничій відвідувати Офіс Президента 12:02
Суд заарештував першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві за рекордний хабар 12:15
Кількість нових випадків коронавірусу в Києві падає третій день поспіль 12:25
Зеленський просить Раду розглянути законопроєкт про держпідтримку сфери культури, туризму в умовах карантину 12:49
Газ в Європі продовжує дешевшати 12:16
Київ відкрив прибережні зони пляжів, але купатися заборонено 12:51
У Києві власники нічних клубів і барів порушують карантин. Поліція склала адмінпротоколи 12:55
"Вгамуйся, соросятино". Гончарук виступив з обвинуваченнями на адресу Шмигаля, - ЗМІ 14:15
НСЖУ засудив напад на журналістів "Шарій.net" 13:58
Прикордонники затримали поляка, який незаконно перетнув український кордон у пошуках роботи 13:13
У Київській області зменшується захворюваність на коронавірус. Де найбільша кількість заражених 13:16
Любов Букрєєва: закордон нам не допоможе 14:36
На кордоні з Кримом запрацювали пункти пропуску 13:25
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії 13:40
Аеропорт "Бориспіль" прийняв перший міжнародний рейс 13:48
Moody's прогнозує падіння ВВП України у 2020 на 4,5% 14:05
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok