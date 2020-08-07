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07 серпня 2020, пʼятниця, 05:30 12
Фінанси 2020-08-07T07:30:04+03:00
Українські Новини
Підвищені пенсії сім'ям загиблих АТОшників почнуть виплачувати з вересня: кому перерахували виплати

Підвищені пенсії сім'ям загиблих АТОшників почнуть виплачувати з вересня: кому перерахували виплати

Надежда Комендантова
Пенсії, пенсія, пенсії в Україні
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

Міністерство соціальної політики запевняє, що мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень, поки ж  Кабінет міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського прийняв рішення про надання адресної допомоги до пенсії членам сімей військовослужбовців, в тому числі добровольців, які загинули під час участі в АТО/ООС.

Зеленський наголосив, що пенсійне забезпечення сімей загиблих учасників АТО/ООС було несправедливим. Існувала різниця в розмірі виплат рідним військовослужбовців, які загиблих в 2014-2015 роках, і рідним тих героїв, які загинули пізніше, пише "Сегодня".

Президент зазначив, що це рішення буде поширюватися на дев'ять тисяч членів сімей загиблих військовослужбовців.

"У нас не буває гірших. Вони всі герої, вони всі для нас однакові. Ми все одно ними пишаємося і однаково їм всі вдячні за те, що вони захищали нашу Україну, нашу територіальну цілісність і наш суверенітет", – сказав Зеленський.

А міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що питання стосується членів сімей військовослужбовців, які загинули в перші роки війни.

"Це саме ті військовослужбовці, які не мали хорошого грошового забезпечення, не було надбавок за вислугу років, військового звання. Власне, в їхніх сім'ях сьогодні пенсії низькі – в півтора-два рази нижчі, аніж нинішні, – зазначила Лазебна.

Міністр запевнила, що відтепер найменша пенсійна виплата для членів сімей загиблих героїв, де є один непрацездатний, складе 7800 грн, якщо двоє непрацездатних – 12 200 грн, якщо троє – максимальна пенсійна виплата становитиме 17 120 грн.

"Пенсійний фонд проводить зараз перерахунки пенсій, і у вересні сім'ї отримають дві виплати – і за серпень, і за вересень", – підсумувала Лазебна.

Раніше з 1 липня в Україні зросли пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Як виросли пенсії в Україні з 1 липня 2020. Інфографіка: Пенсійний кур'єр Як зросли пенсії в Україні з 1 липня 2020. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Нагадаємо, у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

Також  в Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%,  а також пояснили,  чому пенсії проиндексировали не всім українцям. 

 

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