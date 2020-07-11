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11 июля 2020, суббота, 05:30 4234 Инфографика
Финансы 2020-07-11T05:30:01+03:00
Українські Новини
Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину

Пенсии проиндексировали не всем: Пенсионный Фонд объяснил причину

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Повышение пенсий, индексация пенсий, выплата пенсий, пенсии в Украине
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

После пенсионной реформы украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной. Пока же пенсионерам ежегодно проводят перерасчет пенсий, хотя в 2020 году это случилось на два месяца позже, чем обычно. В то же время, несмотря на то что индексация все же состоялась, не всем пенсионерам повысили выплаты.

В частности, с таким вопросом обратился пенсионер в издание "Пенсионный курьер".

"Получаю пенсию по возрасту с 15.05.2018. Почему не была осуществлена ее индексация с мая 2020?", - поинтерсовался мужчина.

Издание дало подробное разъяснение, почему пенсия не была повышена. 

В частности, сообщается, что пенсионеру была назначена пенсия по возрасту, размер которой исчислена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее - Закон).

Согласно пункту 44 Заключительных положений Закона в период с 1 января по 31 декабря 2018 при назначении пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, исчисленная как средний показатель по 2016 и 2017 годы (5377, 90 грн), с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%. Поэтому при назначении  пенсии в даааном случае был учтен показатель средней заработной платы в размере 5377,90 грн.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124 утвержден Порядок проведения перерасчета пенсии в соответствии с частью второй статьи 42 Закона (далее - Порядок).

Пунктом 5 Порядка предусмотрено, что в 2019 перерасчет пенсий в связи с увеличением показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитывается для исчисления пенсии, что производится путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитывался для исчисления пенсии, по состоянию на 1 октября 2017 (3764,40 грн) на коэффициент, определенный согласно абзацу первому пункта 4 настоящего Порядка (1,17).

Каждый последующий перерасчет в связи с увеличением показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитывается для исчисления пенсии, осуществляется с учетом увеличенного в предыдущие годы показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитывается для исчисления пенсии.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" предусмотрено, что с 01.05.2020 перерасчет пенсий согласно Порядку осуществляется с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы ( дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

Осуществление пересчете пенсии в данном случае с учетом величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%, показателя средней заработной платы за 2014-2016 годы (3764,40 грн), увеличенного на коэффициенты 1,17 и 1,11 (3764,40 грн х 1,17 х 1,11), не приводит к увеличению размера пенсии.

С 1 июля в Украине выросли пенсии. Инфографика: Пенсионный курьерС 1 июля в Украине выросли пенсии. Инфографика: Пенсионный курьер

Как сообщали Українські Новини, ранее в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%.

Тем временем, пенсии в Украине снова повысят уже с 1 сентября. 

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