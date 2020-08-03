Мінімальна пенсія зросте до 2600 грн: Мінсоцполітики назвало терміни й нові суми виплат

Сума середньої пенсії в Україні з початку 2020-го зросла майже на 400 грн і становила 3400 грн, а для громадян від 80 років, яким збільшать виплати на 685 грн "заднім числом", - 4100 грн. У Мінсоцполітики розповіли про комплексну програму уряду підвищення пенсій і анонсували збільшення виплат до кінця цього року.

У міністерстві пояснили, що зусилля були спрямовані в першу чергу на незаможних, і вдалося для більш як 2 мільйонів громадян підвищити пенсії за поріг 2000 грн. Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає "Вголос".

"Ми розуміємо, що цього недостатньо, але це перші кроки", - запевнила чиновник.

Вона розповіла, що 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років отримали щомісячне підвищення до пенсії в середній сумі 500 грн; 10,6 млн пенсіонерів і одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій і виплат яких не перевищував 5000 грн, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн; для 8,4 млн у травні були проіндексовані пенсії.

"Що буде ще в цьому році? Якщо буде підвищена мінімальна заробітна плата, то зросте і мінімальна гарантія для осіб 65 років і старших, якщо у жінки є стаж 30 років, а у чоловіків - 35 років. Мінімальна пенсійна виплата у цих людей становитиме 2 тисячі гривень", - обіцяє Лазебна.

Друге підвищення заплановане на грудень 2020 року, і пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

"Тоді мінімальна пенсія становитиме 1769 гривень. Надбавки, підвищення за понаднормовий стаж - все, що прив'язана до прожиткового мінімуму, все також буде перераховано", - розповіла міністр.

Також у 2021 році остоится кілька етапів підвищення пенсій. "В січні і липні 2021 після запланованого підвищення мінімальної зарплати збільшиться мінімальна пенсія для осіб старше 65 років зі стажем 35-30 років, і становитиме 2400 грн і 2600 грн відповідно. Також я постараюся добитися того, щоб у березні 2021 була планова індексація пенсій і включити в неї максимально ті категорії пенсіонерів, пенсії яких зараз не підпадають під індексацію. Друге - ми плануємо програми підвищення пенсій для осіб від 75 років", - пояснила Марина Лазебна.

Як зросли пенсії в Україні з 1 липня 2020. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Нагадаємо, за даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

Також у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.