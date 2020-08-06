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06 серпня 2020, четвер, 16:09 10
Політика 2020-08-06T18:45:03+03:00
Українські Новини
Конфіскованих диких тварин Мін'юст відтепер віддає безкоштовно

Конфіскованих диких тварин Мін'юст відтепер віддає безкоштовно

Надежда Комендантова
Леви, СЕТАМ, ведмеді, дикі тварини, продаж тварин
Ведмідь. Фото: pixabay
Ведмідь. Фото: pixabay

Міністерство юстиції передало 6 ведмедів і 3 левів благодійним фондам і паркам після рішення не продавати конфіскованих тварин на аукціонах.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передають Українські Новини.

" У нас хороша новина! Доміки для левів і ведмедів, конфіскованих за рішенням суду, знайдені ... Безоплатна передача новим власникам конфіскованих тварин - це загальний результат команди Міністерства юстиції і громадських активістів ", - сказано в ньому.

Так, за рішенням комісії передаються: гімалайський ведмідь на прізвисько Мальвіна - благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Збережи дикість"; ведмідь бурий на прізвисько Балу і ведмідь бурий на прізвисько Тимоша - Національному природному парку "Синевир"; лев на прізвисько Річчі, лев на прізвисько Вітольд і лев на прізвисько Багіра - благодійному фонду "Нейтон"; ведмідь бурий на прізвисько Потап, ведмідь бурий на прізвисько Анна і ведмідь бурий на прізвисько Маша - ТОВ "Ведмежий притулок-Домажир".

"Відтепер продаж на аукціоні OpenMarket - СЕТАМ диких тварин заборонений. Підготовлені Міністерством юстиції зміни в порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, врегулювали це питання. Тварини безоплатно передаватимуться притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин", - зазначив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше  у Дениса Малюськи не вистачило грошей, щоб купити конфісковану собаку. Він підкреслив, що тваринам конфіскація часто йде на користь через неналежне утримання, але зафвіл, що  продавати собак і кішок за борги не можна .

Водночас, заступниця міністра юстиції Малюська Коломієць купила конфісковану і виставлену на аукціон собаку .

Тим часом, домашні собаки продаються на OpenMarket - СЕТАМ з 2015 року.

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