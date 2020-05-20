Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону

У лютому інтернет-користувачі іронізували над пропозицією депутата від партії "Слуга народу" Євгена Брагара продати собаку "елітної" породи для того, щоб заплатити за комунальні послуги. Однак виявилося, що на інтернет-платформі ДП "СТЕАМ", підпорядкованої Мін'юсту, проходять аукціони, на яких продають живих собак, заарештованих держвиконавцями за борги господарів. Зокрема, 22 травня має відбутися аукціон з продажу собаки породи піт-бультер'єр. Згідно розміщеної у системі СТЕАМ інформації, на торг виставлений пес 2015 року народження по кличці Тора. Світло-тигровий окрас, додається міжнародний ветеринарний паспорт з печатками останніх вакцинацій. Собаку заарештували разом із майном боржника ще в 2019 році Лиманським міським відділом державної виконавчої служби в Донецькій області. В яких умовах весь цей час утримувалася собака, невідомо. Стартова ціна собаки 112,5 гривень, але поки ніхто не залишив заявку на участь в торгах. Собака на торгах. Фото: setam.net.ua 25 травня повинен пройти інший аукціон. Живий лот – це собака породи східноєвропейська вівчарка. Її конфіскували у березні 2020 року в місті Хмельницький. Її стартова ціна – 1300 гривень, але на даний момент зареєстрованих охочих її купити немає. Судячи з історії публікацій, багатьох тварин виставляють на торги не перший раз і "уцінюють". На цьому аукціоні вже продавали тварин. Так, 4 травня тут купили руду вівчарку за 500 гривень. Тварину конфіскували у квітні цього року в місті Ізмаїл Одеської області. Як повідомляли Українські Новини, згідно з чинним законодавством, у боржника по оплаті комунальних послуг можуть відбирати майно. У Києві близько 5% населення систематично не сплачують за комунальні послуги і накопичують суму боргу. Саме до таких боржникам можуть застосувати санкції - арешту майна та обмеження виїзду за кордон.