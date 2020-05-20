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20 травня 2020, середа, 16:38 8
Суспільство 2020-05-20T17:23:37+03:00
Українські Новини
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону

Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону

Кира Молчанова
Собаки, Борги, Міністерство юстиції України, аукціон
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua

У лютому інтернет-користувачі іронізували над пропозицією депутата від партії "Слуга народу" Євгена Брагара продати собаку "елітної" породи для того, щоб заплатити за комунальні послуги. Однак виявилося, що на інтернет-платформі ДП "СТЕАМ", підпорядкованої Мін'юсту, проходять аукціони, на яких продають живих собак, заарештованих держвиконавцями за борги господарів.

Зокрема, 22 травня має відбутися аукціон з продажу собаки породи піт-бультер'єр.

Згідно розміщеної у системі СТЕАМ інформації, на торг виставлений пес 2015 року народження по кличці Тора. Світло-тигровий окрас, додається міжнародний ветеринарний паспорт з печатками останніх вакцинацій.

Собаку заарештували разом із майном боржника ще в 2019 році Лиманським міським відділом державної виконавчої служби в Донецькій області. В яких умовах весь цей час утримувалася собака, невідомо.

Стартова ціна собаки 112,5 гривень, але поки ніхто не залишив заявку на участь в торгах.

Собака на торгах. Фото: setam.net.uaСобака на торгах. Фото: setam.net.ua

25 травня повинен пройти інший аукціон. Живий лот – це собака породи східноєвропейська вівчарка. Її конфіскували у березні 2020 року в місті Хмельницький. Її стартова ціна – 1300 гривень, але на даний момент зареєстрованих охочих її купити немає. Судячи з історії публікацій, багатьох тварин виставляють на торги не перший раз і "уцінюють".

На цьому аукціоні вже продавали тварин. Так, 4 травня тут купили руду вівчарку за 500 гривень. Тварину конфіскували у квітні цього року в місті Ізмаїл Одеської області.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з чинним законодавством, у боржника по оплаті комунальних послуг можуть відбирати майно.

У Києві близько 5% населення систематично не сплачують за комунальні послуги і накопичують суму боргу. Саме до таких боржникам можуть застосувати санкції - арешту майна та обмеження виїзду за кордон.

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