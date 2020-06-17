У Малюськи не вистачило грошей, щоб купити за 11 тисяч конфіскованого собаку

Конфісковану та виставлену на аукціон собаку, яку міністр юстиції Денис Малюська висловив готовність купити, придбали за 11 тис. гривень, але вона у колишніх власників.

Про це Малюська повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я обіцяв взяти участь в аукціоні, взяв — зареєструвався як учасник серед багатьох інших. Не було можливості конкурувати з іншими учасниками, зарплата не дозволяє заплатити за собаку пітбуля більш ніж 11 тис., а аукціон закінчився саме таким результатом", — сказав він.

При цьому Малюська повідомив, що собака все ще у його колишніх власників, оскільки переможець аукціону замість реквізитів "з піарних міркувань залишив нецікаве повідомлення", хоч і заплатив зазначену суму.

"Де-юре куплений, де-факто все ще знаходиться у власників. Новий покупець може його отримати", — додав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше з'явилася інформація, що суд конфіскував собаку у господарів через борги. Малюська пояснив, що собака вкусила перехожих і суд оштрафував власника і постановив цю конфіскувати собаку. Він підкреслив, що тваринам конфіскація часто йде на користь через неналежне утримання, але завив, що продавати собак і кішок за борги не можна.

СЕТАМ виставило на продаж 2 собак, конфіскованих за рішеннями судів.