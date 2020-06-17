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17 червня 2020, середа, 22:17 9
Політика 2020-06-17T23:30:01+03:00
Українські Новини
У Малюськи не вистачило грошей, щоб купити за 11 тисяч конфіскованого собаку

У Малюськи не вистачило грошей, щоб купити за 11 тисяч конфіскованого собаку

Надежда Комендантова
Собаки, аукціон, Конфіскація, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook
Денис Малюська. Фото: Facebook

Конфісковану та виставлену на аукціон собаку, яку міністр юстиції Денис Малюська висловив готовність купити, придбали за 11 тис. гривень, але вона у колишніх власників.

Про це Малюська повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я обіцяв взяти участь в аукціоні, взяв — зареєструвався як учасник серед багатьох інших. Не було можливості конкурувати з іншими учасниками, зарплата не дозволяє заплатити за собаку пітбуля більш ніж 11 тис., а аукціон закінчився саме таким результатом", — сказав він.

При цьому Малюська повідомив, що собака все ще у його колишніх власників, оскільки переможець аукціону замість реквізитів "з піарних міркувань залишив нецікаве повідомлення", хоч і заплатив зазначену суму.

"Де-юре куплений, де-факто все ще знаходиться у власників. Новий покупець може його отримати", — додав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше з'явилася інформація, що суд конфіскував собаку у господарів через борги. Малюська пояснив, що собака вкусила перехожих і суд оштрафував власника і постановив цю конфіскувати собаку. Він підкреслив, що тваринам конфіскація часто йде на користь через неналежне утримання, але завив, що продавати собак і кішок за борги не можна.

СЕТАМ виставило на продаж 2 собак, конфіскованих за рішеннями судів.

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