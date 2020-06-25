Продавати конфіскованих тварин на аукціонах більше не будуть, - Кабмін

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства юстиції, передають "Українські Новини".

"Кабінет Міністрів прийняв постанову Міністерства юстиції про внесення змін до порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби", - йдеться в ньому.

Зокрема, порядок доповнюється положеннями, що регулюють реалізацію тварин, які були конфісковані у господарів за рішенням суду.

Так, відтепер коти, собаки та інші домашні тварини будуть безоплатно передаватися притулкам для тварин або іншим установам для утримання тварин.

Також не будуть виставлятися на продаж дикі тварини.

Вони будуть передаватися безоплатно притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин.

"До сьогоднішнього дня правила, що регулюють конфіскацію майна за рішенням суду, не передбачали жодних особливостей для ситуацій, коли конфісковувати доводилося диких або домашніх тварин (наприклад, за неналежне поводження з такими тваринами). Застосовувалася загальна процедура - конфісковану тварину виставляли на продаж на аукціоні. Сенсу в такій "конфіскації" було вкрай мало. Часто тварину за копійки викуповував попередній власник (який з нею неналежно поводився до цього). А навіть, якщо тварина діставалася комусь іншому, то критерієм відбору такого нового власника була тільки готовність заплатити найбільшу суму. Про добробут тварин не йшлося. Сьогодні ми проблему вирішили. Продаж диких і свійських тварин через аукціони більше не буде", - сказав міністр юстиції Денис Малюська.

У той самий час він підкреслив, що проблема була вкрай актуальною - продажу на аукціоні очікували 3 леви, 6 ведмедів, кілька пітонів і собака.

Крім цього, постанова передбачає, що нереалізовані в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", сільськогосподарські тварини безоплатно передаються фізичним або юридичним особам відповідно до встановленого порядку.

Як повідомляли "Українські Новини", раніше у Дениса Малюськи не вистачило грошей, щоб купити конфісковану собаку. Він підкреслив, що тваринам конфіскація часто йде не на користь через неналежне утримання, але заявив, що продавати собак і котів за борги не можна.

Водночас, заступник міністра юстиції Малюськи Коломієць купила конфісковану і виставлену на аукціон собаку.