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25 червня 2020, четвер, 16:55 9
Політика 2020-06-25T18:30:02+03:00
Українські Новини
Заступник міністра юстиції Малюськи Коломієць купила конфісковану і виставлену на аукціон собаку

Заступник міністра юстиції Малюськи Коломієць купила конфісковану і виставлену на аукціон собаку

Елизавета Кесельман
Собака, СЕТАМ, Мін'юст, Денис Малюська
Собака Валерії Коломієць. Скріншот: ТСН
Собака Валерії Коломієць. Скріншот: ТСН

Після того, як Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продавав з аукціону, заступниця міністра юстиції Дениса Малюськи Валерія Коломієць купила конфісковану і виставлену на аукціон собаку. Про це вона написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

З її слів, домашні собаки продаються на OpenMarket - СЕТІВ з 2015 року.

"Знайомтеся, а ось і моя Тора... Суд ухвалив рішення забрати Тору у власників, оскільки ця складна і сильна порода вимагає виховання, часу, відповідальності. Укушені сусіди та інші тварини, страх людей, які живуть поруч з господарями Тори показує, що такого виховання у неї не було, немає і не буде", - написала вона.

Коломієць зазначила, що це був 5-й аукціон, на якому виставляли цю собаку з кінця 2019 року, і єдиний, на якому були заявлені претенденти на її покупку.

"Перші два претенденти, чиї ставки були високими, підійшли легкодухо і очікувано, заявлених коштів не заплативши. Дійсно, я прийняла участь в аукціоні, тому що була впевнена, що доля Тори або проблеми людей, які з нею змушені проживати на одній вулиці, перестануть цікавити всіх вже на наступний день. В принципі, як і не цікавила всі п'ять попередніх спроб її продажу за торги", - написала вона.

За її словами, зараз активно розшукується кінологічна служба, в яку Тору можна віддати на перевиховання, де їй дадуть "освіту", де про неї дбатимуть і гулятимуть - і це будуть робити професіонали, поруч з якими вона навчиться бути слухняною і більше не буде становити небезпеку для суспільства.

"Навпаки, ще й на роботу її влаштуємо. Обіцяю регулярно звітувати про долю Тори і її успіхи на шляху виправлення!" - написала заступник міністра.

Також вона підкреслила, що Мін'юст розробив і подав зміни до законодавства, які не лише зроблять неможливим подальші продажі домашніх тварин через торги, але ще й вирішать проблему з долею таких собак, як Тора.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Дениса Малюськи не вистачило грошей, щоб купити конфісковану собаку.

До цього з'явилася інформація, що суд конфіскував собаку у господарів через борги. Малюська пояснив, що собака вкусила перехожих і суд оштрафував власника і постановив цю собаку конфіскувати.

Він підкреслив, що тваринам конфіскація часто йде на користь через неналежне утримання, але заявив, що продавати собак і кішок за борги не можна.

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