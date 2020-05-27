Глава Мін'юсту Малюська заявив, що продавати собак і кішок за борги не можна

Кабінет міністрів України погодив законопроект Міністерства юстиції про зміни в сфері стягнення боргів. Серед іншого пропонують заборонити продаж домашніх улюбленців для стягнення боргів. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook.

"Ну, і подбали про домашніх улюбленців - кішок і собак. Ми їх, звичайно, за борги не продавали, не продаємо і продавати не будемо. Але на випадок, якщо наші наступники будуть кровожерливішими нас, законопроектом ми забороняємо звертати стягнення на цих домашніх тварин (тобто продавати їх за борги)", - написав Малюська.

Він також зазначив, що узгоджений урядом законопроект системно удосконалює майже кожен аспект виконавчого провадження. У разі його прийняття депутатами ВРУ навмисне не платити борги буде неможливо.

"Борги сплатити стало трішки простіше. На сайті Онлайн будинку юстиції можна перевірити наявність боргів у виконавчих провадженнях і відразу їх оплатити. Щоб скористатися послугою, потрібно мати електронний підпис", - розповів міністр.

Він додав, що буде ускладнена процедура реєстрації місця проживання в іпотечної нерухомості: знадобиться дозвіл іпотекодержателя або ж довірчого власника для довірчої власності. Відповідну постанову було затверджено Кабміном.

Як повідомляли Українські Новини, СЕТІВ виставило на продаж 2 собак, конфіскованих за рішеннями судів.

Спочатку з'явилася інформація, що суд конфіскував собаку у господарів з-за боргів. Проте пізніше глава Мін'юсту Денис Малюська розповів, що собака покусав перехожих і суд ухвалив цю конфіскувати собаку. глава Мін'юсту висловив готовність забрати пса, якого продають з молотка.