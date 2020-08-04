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  • Коло місця вибуху в Бейруті ймовірно були українські кораблі
04 серпня 2020, вівторок, 22:26 11
Політика 2020-08-04T23:30:02+03:00
Українські Новини
Коло місця вибуху в Бейруті ймовірно були українські кораблі

Коло місця вибуху в Бейруті ймовірно були українські кораблі

Кира Молчанова
Бейрут, Ліван, українські кораблі, вибух у Бейруті
Вибух у Бейруті. Скріншот відео
Вибух у Бейруті. Скріншот відео

Українські судна MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту Бейрута.

Про це повідомляє написав в Twitter співзасновник Tanker Trackers Самір Мадані.

Спочатку Мадані заявив, що два українських кораблі недавно зайшли в порт Бейрута і "могли перевозити будь-який товар". Через кілька годин він видалив пост і вибачився за його зміст. Мадані підкреслив, що кораблі, швидше за все, постраждали під час вибуху, до якого стосунку не мають. На судні, яке прямувало з Маріуполя, швидше за все було зерно.

Крім того, від вибуху могли постраждати 5 суден. Серед них два, які прибули з України — MERO STAR і RAOUF H. Ці дані вдалися отримати за допомогою онлайн-сервісу MarineTraffic, який відстежує місце розташування кораблів. Згідно з їхніми даними, українські судна дійсно були неподалік.

Як повідомляли Українські Новини, в результаті потужного вибуху, який стався в столиці Лівану - Бейруті, загинули щонайменше 10 осіб і десятки потерпілих. Однак число жертв зростає з кожною годиною.

Раніше у Львові на хімічному заводі пролунав сильний вибух в понеділок , 3 серпня, близько 19:00, вибуховою хвилею вибило вікна.

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