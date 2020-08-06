Збитки від вибуху в Бейруті можуть досягти 15 млрд доларів

Збитки від вибуху в Бейруті можуть досягти 15 млрд доларів. Крім пошкоджених та зруйнованих будівель, мова йде про економіку і бізнес. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Губернатор міста Марван Абуд зазначив, що вибух пошкодив близько половини будівель у Бейруті.

"Половина міста зруйнована або пошкоджена", — сказав він.

Під час вибуху в місті було зруйновано та пошкоджено багато будівель, значна частина порту просто знищена. Навіть у кількох кілометрах від вибуху у багатьох будинках знесло дахи і вибило вікна та двері.

Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків у ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося. Спочатку було відомо як мінімум про 100 загиблих

Як повідомляли Українські Новини, за даними посольтва України, в Лівані є травмовані українці через вибух у порту Бейрута.

Крім того, під час вибуху в Бейруті постраждали співробітники посольства Нідерландів, включаю дружину посла.