У Київській області три людини загинули, отруївшись газом при чищенні каналізаційної ями

У селі П'ятигори в Київській області три людини загинули, отруївшись парами газів під час чищення каналізаційної ями на території приватного будинку, тоді як раніше у Харкові працівники комунальних служб загинули в колекторі, отруївшись газом. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. НП сталася напередодні, 5 серпня, близько 23:00. Крім того, ще одна людина постраждала — її відправили в лікарню. Подробиць інциденту рятувальники не наводять. Як повідомляли Українські Новини, 27 липня вибух без жертв стався в житловому будинку на вулиці Нижній Вал, 41 в Подільському районі Києва. Тим часом, рятувальники попереджають, що найближчими днями у більшості регіонів України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві на проспекті Перемоги сталася аварія на трубопроводі з-під землі вирвався "гейзер". Тим часом, з понеділка, 10 серпня, чотири області можуть бути виключені із "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки.