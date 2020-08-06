підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Київській області три людини загинули, отруївшись газом при чищенні каналізаційної ями
06 серпня 2020, четвер, 10:12 7
Події 2020-08-06T11:00:01+03:00
Українські Новини
У Київській області три людини загинули, отруївшись газом при чищенні каналізаційної ями

У Київській області три людини загинули, отруївшись газом при чищенні каналізаційної ями

Кира Молчанова
Смерть, Київська область, ДСНС України, Каналізація, Надзвичайна подія
Колодязь. Фото: Pixabay
Колодязь. Фото: Pixabay

У селі П'ятигори в Київській області три людини загинули, отруївшись парами газів під час чищення каналізаційної ями на території приватного будинку, тоді як раніше у Харкові працівники комунальних служб загинули в колекторі, отруївшись газом.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

НП сталася напередодні, 5 серпня, близько 23:00.

Крім того, ще одна людина постраждала — її відправили в лікарню.

Подробиць інциденту рятувальники не наводять.

Як повідомляли Українські Новини, 27 липня вибух без жертв стався в житловому будинку на вулиці Нижній Вал, 41 в Подільському районі Києва.

Тим часом, рятувальники попереджають, що найближчими днями у більшості регіонів України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві на проспекті Перемоги сталася аварія на трубопроводі з-під землі вирвався "гейзер".

Тим часом, з понеділка, 10 серпня, чотири області можуть бути виключені із "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки.

Більше новин про: Смерть Київська область ДСНС України Каналізація Надзвичайна подія

У Києві чоловік загинув під кабіною фури при спроб...
Рятувальники попереджають про високу пожежну небез...
Смертельна ДТП під Києвом. BMW на "євробляхах" зіт...
У Ігоря Коломойського померла мати...
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на четвер
Новини
У Франції біля Дюнкерка в контейнері з рисом виявили 1,3 тонни кокаїну 11:12
Курс російського рубля 6 серпня 11:08
У Києві нетвереза дівчина побила патрульну 11:02
Чоловікові, який погрожував підірвати банк в Києві, проведуть психіатричну експертизу 10:58
“Миколаївгаз Збут” продовжує безперебійне постачання газу споживачам після відміни спеціальних обов'язків 10:57 Прес-реліз
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
більше новин
Новий ринок газу: спрогнозувати тарифи складно, але можна змінити постачальника
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok