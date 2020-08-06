подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 августа 2020, четверг, 10:10 2723
Общество 2020-08-06T10:10:28+03:00
Українські Новини
С понедельника карантин могут усилить в четырех областях

С понедельника карантин могут усилить в четырех областях

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, зоны карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В то время, как во Львове на карантин закрыли еще два детсада, с понедельника, 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Так, он сообщил, что речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже пять дней подряд превышается по крайней мере один из установленных Правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста. 

"По решению национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, административно-территориальные единицы (районы) в этих областях могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от их состояния распространения COVID-19 - от зеленого (низкий) до красного (высокий уровень эпидемической опасности). Комиссия будет собираться в эту пятницу, а ее решение начнет действовать с понедельника", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Тем временем серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в 2021.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине зоны карантина

В Украине второй день подряд антирекорд по заболев...
Украине на карантине 148-й день. Сколько осталось ...
В Украине четыре области могут выпасть из "зеленой...
В Минздраве рассказали о правила выезда из "красны...
С понедельника карантин могут усилить в четырех областях
В Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Новости
"Николаевгаз Сбыт" продолжает бесперебойную поставку газа потребителям после отмены специальных обязанностей 10:52 Пресс-релиз
Апелляционный суд отменил арест коллекции картин Порошенко 10:50
Несмотря на длительный конфликт, мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана 10:44
Доллар снова обвалился, а евро внезапно взлетел в цене. Курс валют на 6 августа 10:40
Количество тестирований на антитела к коронавирусу значительно возросло 10:31
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
больше новостей
Украине на карантине 148-й день. Сколько осталось до его окончания
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok