С понедельника карантин могут усилить в четырех областях

В то время, как в о Львове на карантин закрыли еще два детсада , с

Так, он сообщил, что речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже пять дней подряд превышается по крайней мере один из установленных Правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста.

"По решению национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, административно-территориальные единицы (районы) в этих областях могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от их состояния распространения COVID-19 - от зеленого (низкий) до красного (высокий уровень эпидемической опасности). Комиссия будет собираться в эту пятницу, а ее решение начнет действовать с понедельника", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Тем временем серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в 2021.