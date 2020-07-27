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  • У Харкові четверо комунальників на смерть отруїлися газом в колекторі
27 липня 2020, понеділок, 18:42 4
Події 2020-07-27T19:04:14+03:00
Українські Новини
У Харкові четверо комунальників на смерть отруїлися газом в колекторі

У Харкові четверо комунальників на смерть отруїлися газом в колекторі

Кира Молчанова
Смерть, Харків, комунальні служби, комунальники
Колодязь. Фото: Pixabay
Колодязь. Фото: Pixabay

Поліція встановлює обставини загибелі чотирьох працівників комунального підприємства "Харківкомуночиствод".

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Попередньо, три чоловіки і одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт у колодязі. Повідомлення про подію надійшло в Основ'янський відділ поліції 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства. Він повідомив, що під час проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників", — сказано в ньому.

У повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій зазначено, що в результаті отруєння парами газів в каналізаційному колекторі померли чотири працівники КП "Харківкомуночиствод" — 3 чоловіки та 1 жінка.

"За попередніми даними, робочі спустилися в колодязь без засобів захисту. Рятувальники в засобах захисту органів дихання спустилися в колодязь і підняли тіла загиблих працівників на поверхню", — сказано в повідомленні ДСНС.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Всі обставини події встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, 27 липня вибух без жертв сталася в житловому будинку на вулиці Нижній Вал, 41 в Подільському районі Києва.

А в іншому районі Києва знайшли підозрілий рюкзак і викликали вибухотехніків.

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